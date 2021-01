Klublegenden er stolt og skuffet efter fyringen i Chelsea

FAKTA Direkte sport i tv DR1 15.30 Håndbold: Brasilien-Uruguay (m) 20.30 Håndbold: Danmark-Kroatien (m) DR2 18.00 Håndbold: Argentina-Qatar (m) TV2 Sport 15.30 Håndbold: Bahrain-Japan (m) 18.00 Håndbold: Spanien-Ungarn (m) 20.30 Håndbold: Polen-Tyskland (m) TV2 Sport X 21.00 Fodbold: Bilbao-Getafe 2.30 Basketball: Dallas-Denver TV3 Sport 4.00 Ishockey: Vancouver-Ottawa TV3 Max 20.45 Fodbold: Wycombe-Tottenham Eurosport 1 10.35 Skisport: Alpint Super-G (m) Vis mere





Fodbold. Frank Lampard er stolt og skuffet efter at være blevet fyret i Chelsea, hvor han med sin 648 kampe og 211 mål for førsteholdet for længst er blevet en levende legende. »Jeg er skuffet over, at jeg ikke har fået tiden i denne sæson til at bringe klubben fremad og få den op på næste niveau«, siger Frank Lampard ovenpå fyringen i en erklæring fra trænerfagforeningen League Managers Association. »Da jeg overtog jobbet, vidste jeg, at klubben stod foran store udfordringer. Jeg er stolt af de ting, vi har opnået, og jeg er stolt af de akademispillere, som har taget skridt op til førsteholdet og gjort det godt. De er klubbens fremtid«, siger Frank Lampard.

2 sejre i de seneste 8 kampe fik Chelseaejer Roman Abramovich til at tage den tunge belsutning. »Det har været en meget vanskelig beslutning for klubben, ikke mindst fordi jeg har et fremragende personligt forhold til Frank og den største respekt for ham«, siger Abramovich til klubbens hjemmeside. »Han er en mand med stor integritet og med den højeste arbejdsmoral, men under de givne omstændigheder mener vi, at det er bedst for os at skifte manager«, siger russeren.

Fodbold. FC Midtjylland har forlænget kontrakten med den 30-årige forsvarsspiller Daniel Høegh med tre år, så den nu løber til sommeren 2024.

Skiløb. Den forsinkede World Cup-weekend i Kitzbühel blev afsluttet med en sejr i super-G til østrigeren Vincent Kriechmayr, der var 0,12 sek. hurtigere end schweizeren Marco Odermatt.

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix Bubacarr Sanneh har tidligere jublet sammen med FC Midtjyllands anfører Erik Sviatchenko. Nu gælder det AGF.

Bubacarr Sanneh har tidligere jublet sammen med FC Midtjyllands anfører Erik Sviatchenko. Nu gælder det AGF. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Fodbold. AGF har lejet stopperen Bubacarr Sanneh i Anderlecht i resten af denne sæson. AGF-direktør Jacob Nielsen kalder 26-årige Sanneh for en topspiller med en god alder. »Efter Niklas Backman desværre er blevet alvorligt skadet, stod vi med en aktuel udfordring i vores bageste kæde. Den har vi forhåbentlig nu løst med en dygtig forsvarsspiller i skikkelse af Sanneh, der gennem flere sæsoner har vist sit værd i Superligaen«, siger Jacob Nielsen. Bubacarr Sanneh nåede at spille 67 kampe og score 11 mål i Superligaen for AC Horsens og FC Midtjylland, før han tog til udlandet. Han er landsholdsspiller for Gambia, hvor han er noteret for 24 A-landskampe. Bubacarr Sanneh slutter sig til AGF-truppen, når han har overstået den obligatoriske karantæne og coronatest.

Fodbold. FC Midtjylland har lejet stopperen Manjrekar James ud til den græske klub Lamia for resten af denne sæson. FCM-sportschef Svend Graversen peger på begrænset spilletid til James som årsag til udlejningen.

Fodbold. Bundesligaklubben Hertha Berlin har ansat ungarske Pál Dárdai som ny cheftræner. Det oplyser den tyske klub, dagen efter at den tog afsked med Bruno Labbadia. 44-årige Pál Dárdai har tidligere stået i spidsen for Hertha.

Fodbold. Efter en udlejning til KA Akureyri i Island har AC Horsens sendt den 27-årige forsvarsspiller Mikkel Qvist på et nyt lejeophold i HB Køge.

Foto: Lars Poulsen Mikael Torpegaard får i en alder af 26 sin debut på grand slam-niveau, når han fra 8. februar deltager i Australien Open i Melbourne.

Mikael Torpegaard får i en alder af 26 sin debut på grand slam-niveau, når han fra 8. februar deltager i Australien Open i Melbourne. Foto: Lars Poulsen

Tennis. Danmarks højest rangerede spiller hos mændene, 26-årige Mikael Torpegaard, får sin grand slam-debut ved Australian Open i år. »Jeg har lige fået beskeden for fem-ti minutter siden, så det er stadig ved at synke ind«, skriver han i en sms til Ritzau. »Det er jo en af de fire største turneringer og noget, jeg har kæmpet for, siden jeg var seks år gammel, så det betyder alt i forhold til at tage det næste skridt op mod top-100.

Torpegaard, der ligger nr. 193 på verdensranglisten, tabte kvalifikationsfinalen i Doha tidligere måneden. Men han kom alligevel på reservelisten til turneringen og rejste derfor til Australien, hvor han på grund af coronarestriktioner har siddet isoleret og ventet på svar. På dag ni i danskerens isolation er der kommet så mange afbud, at det står klart, at han er inde i turneringen. Det har repræsentanter for turneringen fortalt Torpegaard. Beskeden er en stor lettelse, fortæller han.

»Mens jeg har været i isolation, har jeg siddet lidt med frygten og tænkt: ’Hvad nu hvis jeg ikke kommer ind i turneringen, og alt det her har været forgæves’«, siger han. »Så det går meget bedre nu, hvor jeg har fået at vide, at jeg er inde. Omkring 1.200 spillere, trænere, mediefolk og andre tilrejsende sidder lige nu isoleret på hoteller op til turneringen.

Golf. Den 30-årige dansker Sebastian Cappelen endte som delt nr. 64 i PGA-turneringen The American Express. Efter en god sidste runde i 69 slag – tre slag under banens par – avancerede Sebastian Cappelen fem pladser på sidstedagen i USA. Sydkoreaneren Kim Si-woo vandt turneringen i samlet 23 slag under par. Det var 22 slag bedre end Sebastian Cappelen.