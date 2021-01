Landin havde et ømt knæ, da han omsider blev hyldet som verdens bedste

Direkte sport i tv Tirsdag 26. januar TV3 Max 19.00 Fodbold: Crystal Palace-West Ham 21.15 Fodbold: W. Bromwich-Manchester City Xee 19.00 Fodbold: Newcastle-Leeds 21.15 Fodbold: Southampton-Arsenal TV2 Sport X 2.00 Basketball: Houston-Washington Canal 9 20.00 Fodbold: Bournemouth-Crawley TV3 Sport 20.30 Fodbold: Düsseldorf-Hamburger SV 1.00 Ishockey: Washington-NY Islanders Eurosport 2 20.30 Basketball: Bologna-Buducnost Vis mere

Håndbold. Målmand Niklas Landin ser ud til at slippe billigt fra det uheld, der udløste bekymring på det danske landshold i 38-26-sejren over Kroatien ved VM. Landins knæ fik et grimt stræk, da han blev ramt af holdkammeraten Emil Jakobsen i et hændeligt sammenstød i første halvleg. Landin mener selv, at han er klar til at spille kvartfinalen mod Egypten på onsdag. »Ja, det satser jeg meget på«, siger han ifølge Ritzau til TV2. »Jeg kan godt mærke, at det er en lille smule ømt, og at det er blevet overstrakt. Men det skulle ikke være slemmere end det«, lyder det fra målmanden, der efter kampen med noget forsinkelse blev hyldet som årets spiller i verden i 2019 og fik en check på 10.000 euro, ca. 75.000 kroner.

Fodbold. Der skulle tre sene scoringer til, før Tottenham havde ekspederet Wycombe fra den tredjebedste engelske række ud af FA Cuppen med en 4-1-sejr. Tottenham havde sparet profiler som Harry Kane, Son Heung-min og Pierre-Emile Højbjerg, men den trioen blev sendt på banen for at afgøre slagets gang i 2. halvleg, hvor det hele gik Tottenhams vej i de sidste fem minutter, hvor Harry Winks og to gange Tanguy Ndombele scorede. Everton er næste modstander for.

Basketball. Stjernen LeBron James viste natten til tirsdag endnu engang sin store betydning for de forsvarende NBA-mestre Los Angeles Lakers, da han mod Cleveland Cavaliers scorede hele 46 point. Det er det højeste antal point, LeBron James er noteret for i denne sæson i en enkelt kamp. Alene i fjerde quarter af 115-108-sejren scorede han 22 point.

Olympisk. Det bliver ’ekstremt vanskeligt’ for atleter at konkurrere ved det planlagte OL i Tokyo denne sommer, hvis de ikke er blevet vaccineret mod coronavirus. Det siger formanden for Frankrigs Olympiske Komité, Denis Masseglia, ifølge Ritzau. Han påpeger, hvordan ikke-vaccinerede atleter står over for 14 dages karantæne ved ankomst til Japan, mens de formentlig også vil skulle testes for corona både morgen og aften de fleste dage under legene. Den Internationale Olympiske Komité (IOC) skal onsdag diskutere spørgsmålet om vaccination af atleter.

Fodbold. Real Madrid-forsvarsspilleren Nacho Fernandez er testet positiv for corona. I lørdags var han fraværende på grund af sygdom, da Real Madrid vandt 4-1 ude over Alaves i La Liga.

Fodbold. Athletic Bilbao blev mandag aften det tredje hold i denne sæson til at lave mindst fem mål i en La Liga-kamp. På hjemmebane vandt holdet med 5-1 over Getafe, som ellers førte 1-0. Tidligere i sæsonen har Barcelona og Atlético Madrid fået nettet til at blafre henholdsvis fem og seks gange i den samme ligakamp.