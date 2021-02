Millionprojekt ved Bagsværd Sø er igen sat i bero: »Det vil være uendeligt ødelæggende, hvis det ikke bliver til noget«

Vandet på Bagsværd Sø er gyldent. I hvert fald er danske roere gennem årtier blevet forvandlet til olympiske medaljevindere gennem den hårde daglige træning på det underlag. Derfor er der en indlysende stor sportslig interesse i, at søen bliver ved med at lægge krusninger til danske rotalenters udfoldelser. Det kræver imidlertid særlige forandringer af Bagsværd Rostadion, som igen er løbet ind i alvorlige udfordringer i forhold til de tilladelser, der er nødvendige i det naturskønne område.

Glæden var ellers til at tage og føle på, da projektet kom under planlægning i april 2017.

Det nationale rostadion på Bagsværd Sø så ud til langt om længe til at få en tiltrængt makeover. Robanerne skulle udvides, og et nyt rocenter skule opføres med en ny bådhal og omklædnings- og klublokaler – alt sammen til glæde og gavn for udøverne af roning, kano og kajak.

Rostadionet skulle matche niveauet for landets eliteudøvere og være en velfungerende ramme for nationale og internationale regattaer for de to sportsgrene.