Svenske medier bøjer sig: »Danmark blev et nummer for stor«

»Nej! Sverige illa ute«, stod der på den svenske avis Aftonbladets hjemmeside, da der manglede kort tid af VM-finalen. Minutter senere konstaterede avisen, at Sverige var blevet stoppet »en dansk væg«. Til daglig hedder væggen Niklas Landin.

»Danmark blev et nummer for stor«, konstaterede tabloidavisen Expressen, der henviste til, at det var Sveriges første VM-finale i 20 år.

Dagens Nyheter noterede sig, at Sverige havde Danmark »på krogen«, men bemærker sig også den danske målmand Niklas Landin, som pillede pynten af de svenske målskytter.

Sverige tabte – som nok de fleste bekendt – finalen mod Danmark med 24-26 i den egyptiske hovedstad Cairo, men svensk tv’s chatside flød alligevel over med begejstrede kommentarer fra det svensk håndboldpublikum. VM startede nemlig forfærdeligt for det unge svenske hold, som først kunne træne få dage inden turneringen efter kollektivt at have været i Corona-karantæne.