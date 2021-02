Kasseret verdensmester vender hjem til Bundesligaen

Direkte sport i tv 1.februar 2021 TV2 Sport 08.30 Tennis: Yarra Valley Classic (k) TV3 Sport 20.45 Fodbold: Watford-QPR 01.05 Ishockey: Washington-Boston Eurosport 1 07.00 Tennis: ATP World Tour TV2 SPORT X 21.00 Fodbold: Real Betis-Osasuna 00.00 Tennis: ATP Cup





Fodbold. Efter en halvsæson uden en eneste kamp for Juventus, vender Sami Khedira hjem til Bundesligaen, hvor den 33-årige verdensmester fra 2014 har skrevet kontrakt med Hertha Berlin. 145 kampe for Juventus og 161 kampe for Real Madrid har Khedira spillet, siden han i 2010 forlod VfB Stuttgart. »Jeg kender hans evner til at være en leder, og derfor er jeg meget glad for, at han er en Hertha-spiller«, Hertha-sportsdirektør Arne Friedrich til klubbens hjemmeside om sin medspiller fra VM-slutrunden i 2010.

Fodbold. Et overrevet forreste korsbånd og en beskadiget menisk i venstre knæ koster en længere pause for Lyngbys 31-årige Brian Hamalainen, der efter hjemkomsten fra tyske Dynamo Dresden har spillet alle Lyngbys 13 kampe i denne Superligasæson.

Foto: Jens Dresling I 2018 var Jonas Lössl en del af den danske trup til VM-slutrunden, men han har kun fået en enkelt landskamp. Det var i 2016, da han i pausen afløste Kasper Schmeichel mod Skotland.

Fodbold. Bortset fra et par spillere, der er vendt tilbage efter lejeophold, har Superligatopholdet FC Midtjylland ikke været aktiv på transfermarkedet - indtil i dag. Der har mesterklubben til gengæld hentet spillere fra klubber i Premier League og Bundesligaen, om end der er tale om reserver, der ikke har fået spilletid i denne sæson. Målmanden Jonas Lössl vender på sin 32-års fødselsdag tilbage til FC Midtjylland, som han forlod i 2014. Efter at have repræsenteret franske Guingamp, tyske Mainz samt engelske Huddersfield og Everton (hvor han aldrig fik debut på førsteholdet) har Lössl skrevet kontrakt til 2025. Det er en noget kortere aftale, FCK har indgået med Ailton Ferreira Silva, der siden 2017 har været tilknyttet VfB Stuttgart, hvor han har været udlejet til klubber i Aserbajdsjan og Portugal. Den 25-årige brasilianske venstreback skal konkurrerer med landsmanden Paulinho om spilletiden i FC Midtjylland.

Fodbold. Nyheder fra transfermarkedets sidste døgn:

Den 18-årige målmand Jonathan Ægidius skifter fra Lyngby til Brøndby med øjeblikkelig virkning og ikke først til sommer, som det i første omgang var meningen.

Vejle har skrevet kontrakt frem til 2024 med 22-årige Lukas Engel, der senest har været en alsidig anfører i Fremad Amager.

Fremad Amager har til gengæld lejet Thor Lange i AC Horsens.

AaB har lejet den 23-årige norske midtbanespiller Martin Samuelsen af Hull. Samuelsen har de seneste sæsoner desuden spillet for Haugesund og West Ham.

Randers FC har som erstatning for Andre Rømer, der er solgt til Elfsborg, skrevet kontrakt med den 21-årige nordmand Lasse Berg Johnsen fra Raufoss.

Forsvarsspilleren Andreas Skovgaard er fri til at finde en ny klub, efter den tidligere FC Nordsjælland spiller halvandet år før tid har ophævet kontrakten med Heerenveen.

Philip Zinckernagel skal det kommende halve år spille sammen med Mitchel Bergkamp, som Watford har hentet på en fri transfer efter et ophold uden spilletid i Almere, hvor hans far, Dennis Bergkamp, er en del af trænerstaben og Ole Tobiasen er cheftræner.

Brentford har lejet forsvarsspilleren Winston Reid fra West Ham. Den 32-årige newzealænder spillede 2005-2010 i FC Midtjylland og var med til VM-slutrunden i 2010.

Fodbold. Kvindernes 1/16-finale i Champions League mellem Brøndby og Vålerenga, der ikke kunne gennemføres i december på grund af de norske corona-restriktioner, skal i stedet afgøres over én kamp, der afvikles i Brøndby 11. februar.

Håndbold. Begge Randers HK’s målvogtere, Mathilde Juncker og Stine Broløs, forlader klubben efter denne sæson.

Cykling. 24-årige Casper Pedersen har forlænget kontrakten med Team DSM (tidligere Sunweb) for de kommende to år.

Tennis. Både Holger Rune og Clara Tauson er avanceret på de nyeste verdensranglister. Holger Rune springer efter sidste uges sejr i en ITF-turnering 30 pladser frem og er nr. 428 på listen, hvor Mikael Torpegaard forud for sin grandslam-debut i næste uger er bedste dansker som nr. 93. Clara Tauson avancerer 8 pladser og er nummer 144.

Golf. Rasmus Højgaards 9.-plads i Dubai Desert Classic gav et avancement på 6 placeringer på verdensranglisten, hvor han nu er nummer 86.

Fodbold. Med et hovedstød efter 13 minutter scorede Christian Gytkjær for 4. gang i denne sæson, da ambitiøse Monza på udebane spillede 1-1 mod Spal i Serie B.

Fodbold. Lionel Messi scorede direkte på frispark til 1-0, da FC Barcelona med 2-1 hjemme over Athletic Bilbao vandt for femte kamp i træk i La Liga. EFter et selvmål af Jordi Alba blev Antoine Griezmann matchvinder i 74. minut, og Martin Braithwaite blev skiftet ind efter 87 minutter. Messi er med 12 mål nummer to på topscorerlisten efter sin tidligere holdkammerat Luis Suarez med 14 mål for topholdet Atletico Madrid.

Håndbold. Håndboldherrerne havde ikke kun et godt tag i de svenske modstandere under søndagens VM-finale. Det havde de også i den danske befolkning. Mere end 2,6 mio. danskere så finalen på enten DR eller TV 2. Det viser en Gallup-undersøgelse ifølge DR. Finalen var det mest sete opgør under VM 2021. For to år siden siden fulgte 2,7 mio. danskere i gennemsnit med i guldkampen, da Danmark vandt VM på hjemmebane.

Håndbold. Under normale omstændigheder ville Københavns Rådhus i disse timer gøre klar til at modtage håndboldherrerne til pandekager og en tur på balkonen for at fejre VM-guldet. Men der bliver af gode grunde ingen offentlig hyldest af verdens bedste landshold, som det senest var tilfældet i 2019. »Desværre, men vi ville rigtig gerne (på rådhuset, red.). Men det bliver ikke til noget. Jeg ønsker ikke at være lyseslukker, men det er bare en anden tid, vi lever i«, siger direktør i Dansk Håndbold Forbund (DHF) Morten Stig Christensen til BT og uddyber: »Jeg tror også godt, at folk kan forstå, at vi ikke skal have en superspreder-begivenhed. Det ville også være ulovligt, og så ville politiet stoppe det«.

Håndboldherrerne flyver mandag hjem til Danmark. Men det er hemmeligt, hvornår de præcis lander i Københavns Lufthavn for at undgå en situation, hvor der trods coronarestriktioner kunne samles mange mennesker omkring dem, hvis tidspunktet var offentligt kendt.

Fodbold. Kasper Junker kritiserede for en uge siden sin klub Bodø/Glimt. Ifølge danskeren brød det norske mesterhold en aftale ved ikke at få arrangeret en transfer til en ny klub trods interesse fra større adresser.

Forholdet er nok ikke blevet bedre i løbet af det seneste døgn. Søndag rejste Junker til Tyrkiet for at færdiggøre en aftale med Kayserispor. Men sent søndag aften udsendte Bodø/Glimt en pressemeddelelse om, at man har trukket sig fra forhandlingerne med den tyrkiske klub. De to parter var enige om en pris på omkring 18 mio. kr, men Bodø/Glimt har ikke følt, at man kunne få stillet de fornødne garantier til betalingen af beløbet.

»Bodø/Glimt har i de sidste fem år haft dårlige erfaringer i lignende overgangssager, hvilket betyder, at klubben har et specielt behov for, at overgangene sikres med de nødvendige garantier og har en forudsigelig struktur«, skriver klubben.

Nu ser det ud til, at Junker må blive i det nordlige Norge, da transfervinduet lukker ved midnat. Junker scorede 27 gange for Bodø/Glimt i 2020-sæsonen.

Fodbold. Islandske Kjartan Finnbogason fik 30. januar ophævet sin kontrakt med AC Horsens af familiære årsager efter 140 kampe og 58 mål i den gule trøje.