Faldende japansk modstand mod OL i Tokyo

Olympisk. Et flertal af japanerne er fortsat imod at afvikle OL i Tokyo, men andelen er faldet markant, viser en ny meningsmåling. Det skriver Ritzau. 61 procent af de adspurgte går ind for at aflyse eller udskyde legene, og det er 20 procentpoint lavere end i foregående måling. 36 procent mener, at legene skal afholdes denne sommer, men uden tilskuere, mener størstedelen. Præsidenten for Japans organisationskomité, Yoshiro Mori, garanterede i sidste uge, at OL i Tokyo vil løbe af stablen som planlagt, uanset hvordan coronasituationen ser ud til sommer.

Direkte sport i tv Mandag 8. februar TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Nyk. F.-Randers (k) TV3 Sport 19.00 Fodbold: Randers-FC Midtjylland 01.05 Ishockey: Columbus-Carolina TV3 Max 21.00 Fodbold: Leeds-Crystal Palace Eurosport 1 06.00/11.00 Tennis: Australian Open 14.30 Alpint: World Cup 01.00/05.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 07.00 Tennis: Australian Open 11.00 Alpint: World Cup 01.00/05.00 Tennis: Australian Open TV 2 Sport X 10.55/14.25 Alpint: VM - superkomb. (k) 21.00 Fodbold: Atlético Madrid-Celta Vigo 03.30 Basketball: Denver-Milwaukee

Tennis. Naomi Osaka gør kort proces med russer på Australian Opens åbningsdag, skriver Ritzau. Den japanske tennisstjerne, der sidste år vandt US Open, er seedet som treer i kvindernes singlerække. Hun levede op til favoritværdigheden med en sikker sejr på 6-1, 6-2 over Anastasia Pavlyuchenkova fra Rusland, der er nummer 39 på verdensranglisten. Dermed blev Osaka den første spiller i turneringen til at gå videre. I anden runde skal hun møde vinderen af kampen mellem Caroline Garcia og Polona Hercog.

Fodbold. FC Barcelona startede søndagsopgøret i Sevilla mod Betis i La Liga uden talismanen Lionel Messi, men argentineren kom ind fra bænken og hans udligning til 1-1 efter en times spil var stærkt medvirkende til, at storklubben kunne vinde 3-2. Trincao scorede sejrsmålet til 3-2 få minutter før tid. Med sejren er Barcelona nummer 2 i La Liga, som Atlético Madrid fører suverænt med en margin på 7 point – og for to færre spillede kampe.

Fodbold. I den franske Ligue 1 sejrede Paris SG 2-0 på udebane i klassikeren mod Marseille. Kylian Mbappe og Mauro Icardi scorede målene i 1. halvleg. PSG er nummer 3 i Ligue 1 med 51 point. Lille og Lyon topper med 54 og 52 point.