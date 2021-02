Dansk grand slam-debutant: Slider tager den lange vej til tenniskarrierens absolutte højdepunkt

Han startede med at spille tennis i Virum-Sorgenfri Tennisklub som 6-årig, og nu står han i Melbourne klar til at udfordre verdenseliten ved sin første grand slam-turnering, Australian Open.

Det eventyr, som mange tennisspillere drømmer om, er ved at gå i opfyldelse for 26-årige Mikael Torpegaard, der lever i USA og håber, at han kan slå sig ind i blandt de 100 bedste spillere i verden.

I øjeblikket er danskeren placeret som nr. 193 i mændenes hierarki, ATP-ranglisten, men den kommende deltagelse i Australian Open kan være med til at forbedre den position.

Det var langtfra sikkert, at Mikael Torpegaard skulle være med i sæsonens første grand slam-begivenhed, for i kvalifikationen, der på grund af coronapandemien blev afviklet i Doha, tabte han den tredje og afgørende kamp. Men her er så, ikke overraskende, coronapandemien kommet ind fra højre og har fremtvunget så mange afbud, at arrangørerne sendte en invitation til danskeren, der var taget til Melbourne som en blandt reserverne.