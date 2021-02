Mikael Torpegaard spillede videre trods en skarp smerte i venstre knæ

Tennis. Fire sæt og et nederlag blev det til for 26-årige Mikael Torpegaard i danskerens grandslamdebut ved Australian Open i Melbourne, hvor han blev besejret i 1. runde af sydafrikaneren Lloyd Harris 6-4, 3-6, 2-6, 2-6. Torpegaard vandt første sæt, men så skete det uventede. »I andet sæt begyndte jeg at mærke en skarp smerte i mit venstre knæ, og det hæmmede mig, når jeg skulle serve. Det blev værre i løbet af kampen, hvilket bestemt ikke hjalp på mine vinderchancer«, siger Torpegaard til Ritzau. Mellem de to sæt måtte han da også bede om en pause, hvor han fik behandling på banen. »Det er ikke noget, jeg har oplevet før, og jeg håber selvfølgelig, at det ikke er noget alvorligt, siger han og tilføjer, at skaden opstod under træning for to dage siden«, siger Torpegaard og forklarer, at han derefter mærkede en brændende smerte og derfor måtte tage noget smertestillende inden mødet med Lloyd Harris.

Fodbold. Offensivspilleren Bashkim Kadrii er tilbage i OB, hvor han har fået kontrakt til 2024.Den 29-årige kommer til OB på en fri transfer, efter at han for nylig fik ophævet sin kontrakt i Al-Fateh FC i Saudi-Arabien. Bashkim Kadrii har tidligere spillet 198 kampe i Superligaen for OB, Randers og FC København og scoret 48 mål og bidraget med 36 assist. »Han er meget bevægelig og teknisk stærk, og når det også er kombineret med et giftigt spark, kan han gøre ondt på mange hold«, siger OB-sportschef Michael Hemmingsen.

Tennis. Rafael Nadal åbner Australian Open med en sejr over serberen Laslo Djere i tre sæt, skriver Ritzau. Djere gav Nadal god modstand i de to første sæt, men tredje sæt blev hurtigt overstået og afsluttet med en dobbeltfejl af Djere. Den spanske tennisstjerne er derfor videre til anden runde trods rygproblemer gennem de seneste par uger. Han møder enten amerikaneren Michael Mmoh eller Viktor Troicki fra Serbien om en plads i tredje runde.

Fodbold. AaB-træneren Martí Cifuentes bliver genforenet med en af sine tidligere spillere fra den norske klub Sandefjord. Det er den 28-årige angriber Rubén ’Rufo’ Herraiz Alcaraz, som AaB har skrevet kontrakt med til sommeren 2022. »AaB er en stor klub, og siden jeg fandt ud, at Martí blev cheftræner i AaB, har det været min førsteprioritet at komme hertil«, siger angriberen, der scorede 19 mål i 65 kampe for Sandefjord til AaB’s hjemmeside.

Motorsport. Kevin Magnussen afskriver stort set et comeback i formel 1, hvor han kørt i seks sæsoner for tre forskellige hold. Sidste år fik han ikke fornyet kontrakten med Haas og den 28-årige kører i øjeblikket for Chip Ganassi Racing i den amerikanske sportsvognsserie Imsa. »Jeg tror ikke på, at det ville være rigtigt for mig at holde døren på klem eller gå og kigge mig tilbage efter endnu en chance i formel 1«, siger Kevin Magnussen til TV2 Sport og tilføjer: »Altså, jeg havde chancen i formel 1. Jeg kunne måske være blevet i formel 1, men det ville jeg bare ikke. For den mulighed jeg eventuelt ville have i formel 1, ville ikke være en, hvor jeg kunne vinde noget«.

Fodbold. Coronaramte Atlético Madrid taber et point til Celta Vigo i en kamp, der ender 2-2, i det spanske mesterskab La Liga. Det skriver Ritzau. Celta Vigos Facundo Ferreyra udlignede i slutminutterne, efter at Atléticos Luis Suarez med to scoringer ellers havde vendt kampen oven på gæsternes tidlige føringsmål. Fem Atlético Madrid-spillere sad ude med coronavirus, da holdet spillede uafgjort. Atlético er dermod røget en smule tilbage topstriden og har nu otte point ned til de nærmeste forfølgere fra FC Barcelona og Real Madrid, mens Sevilla er yderligere et point efter. Efter sejre til de tre øvrige titelbejlere i weekenden var Atlético Madrid presset til at vinde, hvis størrelsen på holdets forspring i toppen af ligaen skulle bevares.

