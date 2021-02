Smart eller letkøbt? Danmark er blevet en magtfaktor i fodbold, siden samarbejdet med belgisk firma begyndte

Det danske fodboldlandshold har de seneste fem år taget kvantespring op ad verdensranglisten, og efterhånden er Christian Eriksen og kompagni på forunderlig vis oppe at blande sig i verdenstoppen lige uden for top-10.

I oktober 2016 lå Danmark rangeret under fodboldmæssige miniputnationer som Congo og Usbekistan som nummer 50, men godt fire år senere har Kasper Hjulmands hold passeret giganter som Tyskland og Holland og indtager netop nu en placering som nummer 13 i verden som deltager i den kommende EM-slutrunde og topseedet ved kvalifikationen til VM i Qatar næste år.

Men hvad venter landsholdet, når det nuværende kuld med Simon Kjær, Kasper Schmeichel og Christian Eriksen i front træder tilbage? Venter der endnu en nedtur på ranglisten?

Eller kan landsholdet høste frugterne af det talentudviklingssamarbejde, Divisionsforeningen og DBU har haft med Double Pass siden 2015, og på samme måde som Belgien gå hele vejen og blive rangeret som verdens bedste landshold en dag?

Investering i ungdom

Sådan kan det meget vel gå, siger talentchef i DBU Flemming Berg.

»Det synes jeg, vi egentlig er meget godt på vej til. Måske ikke at blive nummer 1, for det kræver nok mere end en gylden generation af spillere. Men lige nu bokser vi langt over vores vægtklasse«, siger han.

»Vi har ungdomslandshold, som ligger nummer 1 baseret på resultater i Europa, hvis du tager de sidste to sæsoner. Over alle de store lande. Og det er ikke en tilfældighed. Men det er ikke bare ensbetydende med, at vi kommer til at ligge nummer 1 på seniorplan«, tilføjer Flemming Berg og mener, at et land på størrelse med Danmark skal bruge kløgt for at nå verdenstoppen.

Talentchefen understreger vigtigheden af at investere klogt i ungdomsafdelingen, da man i dansk fodbold ikke råder over samme økonomi som i mange andre lande. Og det kunne man passende gøre ved netop at få folk udefra som Double Pass til at se på alt fra spillestil og strukturer til anbefalinger for, hvordan det skal inkorporeres i de enkelte klubber, så der bliver fundet en form for rød tråd, siger Flemming Berg.

Desuden understreger han, at man ikke må stille sig tilfreds, men i stedet skal blive ved med at tænke forud, når man er en mindre nation som den danske, hvis man ikke skal sakke bagud i forhold til resten af verden.

Det bedste af et mindre udvalg

At tænke smartere mener Double Pass’ project manager i Danmark, Steven Probst, man netop gør ved at investere i sin talentudvikling.

»I lande som Danmark og Belgien gælder det om at få det bedste ud af det relativt lille udvalg af talent, der er i landet. Tager du et land som Brasilien, hvor fodbold er som en religion, er udvalget af talent jo enormt. Stort set alle børn spiller fodbold der, og det er jo et kæmpe land«, siger Steven Probst.

Efter Double Pass’ arbejde med det belgiske forbund begyndte i 2004, har Belgiens landshold her 16-17 år senere sat sig godt grundigt på tronen på landsholdenes verdensrangliste. Der tog Eden Hazard og kompagni første gang plads i 2015 efter have rangeret som nummer 68 i 2009. Siden oktober 2018 har ingen kunnet rokke ved den belgiske førsteplads.

Men det er først nu, Double Pass-modellen for alvor skal vise sit værd, siger Steven Probst.

»I Belgien er der en gylden generation af spillere lige nu. Det kan alle se, tror jeg. Men beviset på vores koncepts styrke bliver nu, om landsholdet kan blive på det niveau, for efter denne generation venter endnu en talentfuld en af slagsen«.

Det samme venter i Danmark, og der er det ultimative mål med projektet at producere bedre spillere i klubberne, så landsholdet kan klare sig bedre i kommende slutrunder, mener Steven Probst.

Behov for samlet indsats

Talentudviklingsforsker ved Syddansk Universitet Carsten Hvid Larsen er enig i, at det er vigtigt at have en masse talentfulde spillere i baghånden, hvis man vil følge med resten af verden.

»Man kan godt kortsigtet fokusere på resultater og opnå resultater. Men hvis du ikke langsigtet fokuserer på talentudviklingen, sker der det, at du ikke bliver ved med at kunne holde dig på et vist niveau internationalt«, siger Carsten Hvid Larsen og uddyber:

»Det kan godt være, der er nogle gyldne årgange, der lige nu præsterer, men det hjælper ikke, at man stopper arbejdet efter de gyldne årgange. Man må systematisk blive ved med at holde fokus«.

Men selv om man øger fokus på talentudvikling på et længere sigt, er det langtfra sikkert, man havner på toppen af tronen, mener Carsten Hvid Larsen. Ligesom Flemming Berg peger han på, at særligt økonomi kan blive en faktor i forhold til større nationer. Men han mener også, at man kan komme langt ved at danne fælles front.

»Vi kan prøve at trække i samme retning fra DBU til Divisionsforeningen. Det vil i hvert fald sandsynliggøre, at man bliver bedre til nogle ting. Det er ret afgørende, at man systematiserer talentudviklingen, ikke bare i klubberne, men også fra de to foreningers side. At man laver nogle retningslinjer for, hvordan det skal praktiseres på klubniveau«, siger han.

Talentudviklingsprojektet er da heller ikke et billigt et af slagsen.