Sportens magi overvinder alt: Selv en pandemi, der aldrig virker til at stoppe

Normalvis vil journalister gerne have, at egne historier får så meget opmærksomhed som muligt. Lige i dette tilfælde håber jeg ikke, at alt for mange Politiken-chefer læser med. Efter hvad der føltes som coronapandemiens videomøde nummer en million, var aftalen, at jeg onsdag skulle påbegynde arbejdet med en ny artikel.

I stedet endte jeg med at bruge hele formiddagen og min frokostpause i sofaen med øjnene rettet mod tv’et. Eller jeg hoppede rettere rundt i og op fra den med sådan en kraft, at under- og genbo må have tænkt, at der var gang i en ambitiøs omgang hjemmetræning. Eller noget helt andet.

Årsagen var en tenniskamp mellem australske Nick Kyrgios og franske Ugo Humbert ved Australian Open.

Hvordan kan det på nogen måde fremprovokere sådanne følelser?

Svaret er todelt. Kast først et blik på billedet med de fremstrakte arme. Det ligner noget fra en efterhånden fjern fortid – dengang der rent faktisk var store menneskemængder samlet til en sportsbegivenhed. I virkeligheden er øjeblikket fanget fra netop kampen mellem Kyrgios og Humbert.