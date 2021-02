Serena Williams rejser sig, mens tilskuerne udelukkes fra Australian Open

Tennis. Serena Williams fik en skidt start i sit 3. runde-møde ved Australian Open mod russeren Anastasia Potapova, men rejste sig og vandt 7-6, 6-2. Anastasia Potapova førte 5-3 i første sæt og havde mulighed for at serve sættet hjem. »Jeg kom ikke ud af startblokkene på samme måde, som jeg ellers har gjort. Det handler for mig om at overleve og at spille bedre hver runde«, siger Williams ifølge Ritzau. I næste runde venter hviderussiske Aryna Sabalenka - verdens nummer syv. Williams ligger nummer 11 i verden.

Direkte sport i tv Fredag 12. februar TV2 Sport 13.45 Cykling: Tour de La Provence, 2. et. 21.00 Fodbold: Celta Vigo-Elche TV3 Sport 19.00 Fodbold: Viborg-Fredericia 1.05 Ishockey: NY Rangers-Boston TV3 Max 20.30 Fodbold: RB Leipzig-Augsburg Eurosport 1 1.00/6.00 Tennis: Australian Open 14.30 Skiskydning: VM 15.50 Skihop: World Cup Eurosport 2 1.00/7.00 Tennis: Australian Open 21.00 Golf: PGA Tour TV 2 Sport X 14.15 Skiskydning: VM - sprint (m) 20.45 Fodbold: Bologna-Benevento 1.30 Basketball: Dallas-New Orleans Vis mere

Tennis. Australian Open skal i de kommende dage afvikles uden tilskuere på lægterne. Det er en af konsekvenserne af et nyt udbrud af coronavirus i delstaten Victoria, som nu lukkes ned fra klokken 23.59 fredag lokal tid og fem døgn frem. Det oplyser delstatsleder Daniel Andrews på et pressemøde fredag. »Vi underretter hermed billetindehavere, spillere og personale om, at der ikke vil være nogen fans til stede på anlægget i fem dage begyndende fra lørdag den 13. februar«, meddeler turneringsarrangøren ifølge Ritzau.

Fodbold. Den nye Chelsea-manager Thomas Tuchel er fortsat ubesejret i London-klubben. Torsdag avancerede Chelsea til kvartfinalerne i FA Cuppen med en sejr på 1-0 på udebane over Barnsley fra den næstbedste engelske række. Andreas Christensen startede inde for Chelsea, men blev fra anden halvlegs start erstattet af Antonio Rüdiger. Hos Barnsley var den tidligere AC Horsens- og Brøndby-forsvarsspiller Mads Juel Andersen med i hele opgøret og kunne se Tammy Abraham blive matchvinder midt i 2. halvleg.

FA Cup-kvartfinaler 20. og 21. marts

Everton-Manchester City

Bournemouth-Southampton

Leicester-Manchester United

Chelsea-Sheffield United

Ishockey. Nikolaj Ehlers er brandvarm i øjeblikket i NHL. Efter to scoringer tidligere på ugen for Winnipeg mod Edmonton scorede han og assisterede i 5-1-sejren over Ottawa. Også Oliver Bjorkstrand var i aktion natten til fredag og bidrog med en assist, da Columbus slog Chicago med 6-5.

Fodbold. Athletic Bilbao og Levante spillede 1-1, da de to hold torsdag mødtes i den første af to semifinaler i den spanske pokalturnering. Returkampen spilles i Levante 4. marts. Den samlede vinder skal møde Sevilla eller FC Barcelona i finalen.

Motorsport. Den spanske formel 1-kører Fernando Alonso er tvivlsom deltager, når sæsonen indledes i næste måned. Den 39-årige veteran har været involveret i en trafikulykke, mens han var ude på en cykeltur i Schweiz. Det meddeler Alonsos arbejdsgiver, Alpine, på Twitter. Alonso er ved bevidsthed og har det godt, lyder det. Han skal undersøges yderligere fredag morgen.