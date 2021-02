Naomi Osaka forhindrer Serena Williams i at tangere grandslam-rekorderne

Tennis. 23-årige Naomi Osaka slog den 39-årige Serena Williams i semifinalen i Australian Open, hvor japaneren står over for amerikaneren Jennifer Brady i lørdagens finale. Serena Williams fik ellers en god start på sin 40. semifinale i en grandslam-turnering, da hun kom foran 2-0, men Osaka brød straks efter tilbage og var derefter ganske dominerende i kampen, som hun vandt 6-3, 6-4. »Jeg lavede en masse uprovokerede fejl i de første partier. Jeg var virkelig nervøs og på en eller anden måde skræmt i begyndelsen, men så kom jeg i gang, og for mig drejer det sig om at have det sjovt«, sagde Osaka i interviewet på banen. Serena Williams havde chancen for at tangere rekorden for flest grandslam-finaler (Chris Evert med 34) og flest titler (Margaret Court 24), men nu er det i stedet Naomi Osaka, der skal forsøge at vinde sin fjerde titel efter sejren i Australian Open i 2019 samt US Open i 2018 og 2020. 25-årige Jennifer Brady nåede sin første grandslamfinale ved at vinde 6-4, 3-6, 6-4 i en angt mere jævnbyrdig og spændende kamp mod tjekken Karolina Muchova. I det sidste parti havde Muchova således flere muligheder at at bryde til 5-5, inden Brady vandt på sin femte matchbold.

Fodbold. 18 mål i 13 kampe er en vanvittig Champions League-statistik for nordmanden Erling Haaland, der udover yderligere to scoringer også stod for en assist, da Borussia Dortmund onsdag aften vandt 3-2 ude over Sevilla i den første ottendedelsfinale. »Det er Champions League, og det er altid specielt. Jeg hygger mig i Champions League«, sagde nordmanden til 3+ om endnu en succes, som han også giver træneren Edin Terzic noget af æren for. »Edin har været god for mig, og jeg har talt meget med ham. Han sagde, at det ville blive min kamp, og at jeg ville få mine chancer. Det gjorde jeg, og det var en vigtig sejr«, sagde Erling Haaland til uefa.com.

Fodbold. Juventus gjorde det til gengæld alt andet end imponerende i den eneste af de fire ottendedelsfinaler, der ikke har givet udesejr. FC Porto kom foran efter 61 sekunder og vandt 2-1, og Federico Chiesas reducering var det største lyspunkt for de italienske mestre. »Vores tilgang var dårlig, og kampen blev endnu sværere for os efter det tidlige mål. Når du ikke er fuldt fokuseret, og når du ikke yder dit allerbedste, kan hold straffe dig på dette niveau«, siger Federico Chiesa til uefa.com.

Fodbold. Manchester City skal først spille sin Champions League-ottendedelsfinale mod Borussia Mönchengladbach, men klubben brugte onsdag aften på at udbygge både en engelsk rekord og forspringet i Premier League. Med 3-1 ude over Everton har Manchester City vundet 17 kampe i træk i engelske turneringer, og dermed er afstanden til Manchester United og Leicester oppe på 10 point. Phil Foden scorede efter Manchester Citys syvende hjørnespark i 32. minut, men Richarlison udlignede på en ripost efter et stolpeskud. Riyad Mahrez og Bernardo Silva sikrede sejren i anden halvleg. Anfører Joachim Andersen stod for oplægget til Fulhams føringmål mod Burnley, som Ola Ainas lavede lige efter pausen, men Ashley Barnes udlignede for hjemmeholdet til resultatet 1-1 kort efter.

