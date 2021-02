To generationer: 20-årig norsk komet holder farten, mens 36-årige Ronaldo og Den Gamle Dame står stille

Han er blot 20 år, men Erling Braut Haaland bliver ved med at imponere på den store scene. Onsdag aften i Sevilla kom hans Dortmund-hold hurtigt bagud, hvorefter den norske angriber overtog scenen, lagde op til udligningen og nettede to gange, før der blev fløjtet til pause. Sådan.

Haaland er født i Leeds, fik meget tidligt seniordebut hos Molde FK og har derefter med stor succes optrådt for først Red Bull Salzburg og nu Borussia Dortmund. Evnen til at slå til på den store scene har fået mange storklubber til at signalere interesse for at skrive kontrakt med den unge nordmand, men fra flere sider, bl.a. Jürgen Klinsmann, rådes stortalentet til at vente lidt med at tage springet til en større klub end Dortmund.

Det er formentlig et godt råd, da en lang række lysende talenter gennem årene er forsvundet ud i glemsel, efter de for tidligt har skrevet kontrakt med en storklub, hvor det ofte blot er blevet til en plads på bænken.

Anden halvleg på Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán i Sevilla skulle give svar på, om hjemmeholdet kunne slå tilbage, eller om Erling Braut Haaland fik held med sin jagt på et Champions League-hattrick. Som det lykkedes tirsdag aften for Kylian Mbappé hos PSG i 4-1-sejren på Camp Nou.