Eriksen har omsider forstået Inter-trænerens ideer

Fodbold. Christian Eriksen har bidt sig fast i italienske Inters startopstilling og var en dominerende skikkelse i søndages derbysejr mod AC Milan. Det glæder Inter-træner Antonio Conte, at danskeren omsider er ved at finde sig til rette efter et år i klubben. Christian Eriksens udvikling gør Conte stolt. »Andre spillere har brug for mere tid, Eriksen havde også brug for tid. Han har forstået vores ideer«, siger Conte ifølge Ritzau. »Jeg mener, at jeg som træner skal forbedre alle og lade dem forstå mine ideer. Vi er et hold, og vi har klare ideer i begge faser af spillet«, tilføjer Antonio Conte.

Fodbold. Efter to gange uafgjort i træk kom Manchester United tilbage i vindersporet i Premier League, da mandskabet vandt 3-1 på hjemmebane mod Newcastle. Marcus Rashford åbnede scoringen efter nogle smarte træk, mens Allan Saint-Maximin halvflugtede udligningen ind før pausen. I 2. halvleg scorede Daniel James til 2-1, inden Bruno Fernandes øgede på straffespark.

Tennis. Serberen Novak Djokovic retter efter sin 18. titel på grandslam-niveau blikket mod de spillere, der har vundet flere af de store titler end ham: rivalerne Rafael Nadal og Roger Federer, der begge har vundet 20 gange. »Alle har deres egen rejse og deres egen måde, hvorpå de skriver historie. De har allerede skrevet historie. De har alle sat et stort aftryk på vores sport«, siger Djokovic ifølge Ritzau efter sejren ved Australian Open og nævner ligeledes, at han da bestemt heller ikke har noget i mod at vinde 23 eller 24 titler – som Serena Williams og Margaret Court.

Ishockey. Nikolaj Ehlers blev noteret for en assist, da han med Winnipeg var med til at besejre Vancouver 4-3 efter forlænget spilletid i NHL.

Atletik. Nick Jensen fra Sparta brækkede kravebenet, da han søndag fik sølv i 1.500 meterløb ved indendørs DM. Det beretter TV2 Sport. På målstregen fik han overbalance og faldt uheldigt. Guldet gik til Andreas Lindgreen, der også repræsenterer Sparta, efter at afgørelsen var set igennem på målfoto.