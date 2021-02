Runden rundt: Hvordan kan Thomas Helmig og søn se en AGF-kamp på stadion under coronanedlukning?

Hvis træner Glen Riddersholm og Sønderjyske-spillerne i øjeblikket er mere end trætte af indførelsen af Video Assistant Referee (VAR) i Superligaen, giver det god mening.

For en uge siden tabte sønderjyderne 3-2 til FCK i Parken. Her dømte dommer Sandi Putros tre forkerte straffespark. De to gik imod Sønderjyske, der også måtte spille en halvleg i undertal, da Victor Ekani blev udvist i forbindelse med det første.

Søndag eftermiddag var skæbnen atter hård ved sønderjyderne. Ved stillingen 0-0 efter 71 minutter blev dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen bedt om at stoppe spillet af sine kollegaer ude i VAR-vognen.

Kort forinden havde AGF haft en dødbold, hvor AGF-backen Kevin Diks var faldet til jorden, uden hverken Mads-Kristoffer Kristoffersen, linjedommerne eller AGF-bænken virkede til at have set et klart brud på fodboldloven. Diks’ duel med Sønderjyskes Stefan Gartenmann lignede en af dem, der er ved hver eneste dødbold i moderne fodbold.

Da tv-billederne blev sat ned i tempo, fastfrosset og gentaget, kunne man se, at Gartenmann kortvarigt havde fat i Diks’ arm, hvorefter backen faldt til jorden. Set fra sofaen virkede det dog stadigvæk som en hård dom, fordi det netop ikke var blevet opdaget af nogen i første omgang, og stadigvæk fremstod som et tvivlsomt straffespark efter brug af videohjælp.