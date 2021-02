Den danske pioner er sendt ud i et usikkert mørkeland med tre udgange

I 2007 blev Frans Nielsen den første dansker i NHL. En helt vild præstation, da det indtil da ikke blev anset som muligt for en spiller fra et ishockey-uland, som Danmark var på det tidspunkt, at nå hele vejen til verdens bedste liga.

Men nu lakker karrieren på højeste niveau måske mod enden for den 36-årige herningenser. Som minimum er han i hvert faldt sendt ud i et usikkert mørkeland i sin 15. NHL-sæson.

Søndag placerede Detroit Red Wings Frans Nielsen på den såkaldte ’waiver’. Det gjorde det i 24 timer muligt for et af de 30 andre NHL-hold at skrive kontrakt med ham, hvis man samtidig var villig til at overtage hans kontrakt, der sikrer danskeren 30 mio. kr. årligt til og med 2022-sæsonen. En halvdyr aftale selv efter NHL-standarder.

Som ventet benyttede ingen NHL-klubber sig af den mulighed. Og nu bliver det så lidt teknisk. Det er i skrivende stund ikke kommet frem, hvad Detroit Red Wings har tænkt sig at gøre med Frans Nielsen. Men der er tre muligheder. Klubben kan ikke bare rive hans kontrakt midt over, og han er derfor stadigvæk ansat hos Detroit Red Wings. Samtidig er placeringen af ham på waiver-listen en degradering og en offentligt indikation af, at Red Wings-ledelsen ønsker at give mere plads til yngre kræfter. Detroit er et af de dårligste hold i NHL og kommer næppe i slutspillet.