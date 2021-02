Den gamle mand med saksesparket går lige i hjertet på træneren

Fodbold. 34-årige Olivier Giroud saksesparkede Chelsea til en 1-0-sejr på udebane i den første Champions League 1/8-finale mod Atlético Madrid. Franskmanden satte den afgørende scoring ind på akrobatisk facon midt i 2. halvleg, men måtte vente med at juble, da scoringen først var blevet underkendt for offside – og derefter anerkendt af VAR. Chelsea-manager Thomas Tuchel roser den franske veteran, som den tyske boss mener udstråler noget ungdommeligt. »Når man arbejder med ham dagligt, så bliver man ikke overrasket. Han er i super fysisk form. Han træner som en 20-årig og forstår at blande det seriøse med glæde, når vi træner. Han er altid positiv og har stor indflydelse på vores trup«, siger Tuchel rosende om matchvinderen ifølge BBC.

Fodbold. De forsvarende Champions League-vindere fra Bayern München har det ene ben i kvartfinalerne efter en 4-1-sejr på udebane over italienske Lazio. Romerne forærede Robert Lewandowski en friløber ved Bayerns første mål, mens Bayerns fjerde mål var et selvmål. Kampens første målscorer, Robert Lewandowski, påpeger, at Bayern München fik selvtillid efter åbningsmålet. »Det første mål var meget vigtigt. Jeg udnyttede en fejl fra en forsvarsspiller, og derfra følte vi, at vi kunne score flere mål, og det gjorde vi«, siger Robert Lewandowski til TV3+ og tilføjer: »Vi viste os fra en bedre side end i de seneste kampe (i Bundesligaen, red.), men vi ved også, at vi kan spille endnu bedre«.

Direkte sport i tv Onsdag 24. februar TV 2 Sport 09.00 Tennis: Adelaide International (k) 13.00 Tennis: Open Sud de France (m) 18.30 Håndbold: Lemvig/T.-Ringsted (m) 20.30 Håndbold: Holstebro-Skjern (m) TV3+ 21.00 Fodbold: Atalanta-Real Madrid TV3 Sport 17.00 Håndbold: Trimo Trebnje-GOG (m) 18.45 Håndbold: Elverum-Vardar (m) 21.00 Fodbold: Gladbach-Manchester C. 23.05 Ishockey: Tampa Bay-Carolina TV3 Max 20.45 Håndbold: Celje-Barcelona (m) 6’eren 18.00 Fodbold: Tottenham-Wolfsberger Eurosport 1 11.45 Cykling: UAE Tour 13.55/20.00 Snooker: Players Ch.ship 17.30 Atletik: World Indoor Tour Eurosport 2 17.50 Skihop: VM TV 2 Sport X 14.25 Langrend: VM - 10 km (m) 19.00 Fodbold: Barcelona-Elche 04.00 Basketball: Utah-LA Lakers Vis mere

Håndbold. Niklas Landin og Kiel oppede sig i slutfasen, så Aalborg blev besejret med 28-26 i Champions League efter 15-15 ved pausen. Aalborg førte med tre mål, da Magnus Saugstrup hamrede bolden ind forbi Landin med 13 minutter tilbage af opgøret, men stille og roligt fik hjemmeholdet ædt sig tilbage i kampen og sejrede.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand var natten til onsdag flyvende for sin klub Columbus Blue Jackets i NHL. Danskeren scorede således to gange, men han måtte gå fra banen som taber, da Chicago Blackhawks trak det længste strå og vandt 6-5 efter straffeslag.