DIF og DBU håber på flere lempelser, end regeringens eksperter anbefaler

Med forventning om, at regeringen i løbet af onsdagen gør status over fremtidige restriktioner, ser idrætten frem til at blive vakt til live igen. Den såkaldte indsatsgruppe har i hvert fald anbefalet en lempelse af restriktioner for udendørs idræt, så forsamlingsloftet bliver hævet fra 5 til 20 personer.

Det glæder DIF’s direktør, Morten Mølholm, at der er udsigt til, at idrætten kommer med i genåbningsfasen, men han havde håbet på mere. Ved den seneste opgørelse i 2019 havde Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI og Firmaidrætten tilsammen mere end 2,6 millioner medlemmer, men det er altså langtfra dem alle, der vil få glæde af anbefalede lempelser, hvis de bliver gennemført, for den indendørs idræt er ikke med.

»Vi har forståelse for situationen, men vi havde selvfølgelig helst set, at vi også havde fået den indendørs idræt med i anbefalingerne. Der er rigtig mange børn og unge i Danmark, der dyrker indendørs idræt, og den store problemstilling i både samfundet og vores verden er mistrivsel hos børn og unge. Man må ikke underkende, hvor meget det betyder for rigtig mange børn«.

Åbn for børn og unge først

Det er i høj grad med børn og unge for øje, når DIF ønsker at få lukket mere op. De mener, at der bør prioriteres efter aldersgrupper frem for mellem udendørs og indendørs idræt.

»Vores prioritering er, at man åbner for børn og unge først, både indendørs og udendørs. Hvis man fra myndighedernes og politikernes side mener, at det kun er muligt at åbne udendørs, så vil vi selvfølgelig gerne have de voksne med, men det vigtigste er, at få børn og unge i gang. Voksne har trods alt nemmere ved selv at løbe eller gå en tur, hvor børnene i højere grad er afhængige af, at der bliver organiseret noget for dem«.

Ifølge direktør i DIF, Morten Mølholm, har den indendørs idræt været ekstra hårdt presset, fordi den har været lukket ned i alle vintermånederne, som normalt er højsæson. Det bør regeringen også lægge vægt på, når de træffer en endelig beslutning, mener han.

DIF vil arbejde med at få det anbefalede forsamlingsloft på 20 hævet til 30 i den reelle lovgivning. Det vil de, fordi loftet udfordrer udendørs holdsport.

Benspænd for fodbolden

Det bakker direktør i Dansk Boldspil-Union (DBU) Jakob Jensen op om.

DBU er glad for anbefalingerne af lempelser for udendørs idræt, der virkelig gavner en sport som fodbold. Jakob Jensen ser frem til, at klubbernes næsten 330.000 medlemmer måske snart kan komme på græs igen, men ligesom DIF, understreger han, at det anbefalede loft på 20 personer spænder ben.

»Det er jo en god start, men fodboldens kerneformat er 2 x 11 personer, der spiller mod hinanden, og det er jo ikke muligt med 20 mennesker. Derfor håber vi, at forsamlingsloftet kan blive hævet yderligere«.

Det bliver nemmere at få for eksempel 5- og 7-mands fodbolden op at køre, men her løber det også hurtigt op, når man medregner trænere, dommere og udskiftere.

DBU’s direktør Jakob Jensen håber, at regeringen vil tage højde for udfordringen. Hvis ikke i den kommende genåbningsfase, så i den næste.

»Vi vil prøve at få fodboldens turneringer til at hænge sammen sådan, at vi forhåbentlig kan afvikle nogle flere kampe over kortere tid, når loftet forhåbentlig bliver højere på et tidspunkt, hvis alt går godt«.

Selv om anbefalingen af et forsamlingsloft på 20 personer ikke muliggør 11-mands fodbold, så er DBU’s direktør, Jakob Jensen, meget tilfreds med, at det alligevel kan betyde, at en masse børn og unge snart kommer på banen igen.

»Det kommer rigtig mange til gavn, hvis vi kan få lov at træne udendørs igen. Det var meget svært med et forsamlingsforbud på 5, så det er jeg sikker på, at klubberne vil tage imod med stor kyshånd. Først og fremmest vil det bidrage til at hæve trivslen for børn og unge og folkesundheden i Danmark i det hele taget«.