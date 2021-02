Awer Mabil: Mine rødder og min opvækst i Kakuma-lejren betyder alverden for mig

Med efterårets deltagelse i Champions League gik en drengedrøm i opfyldelse for de fleste tilknyttet ulveflokken i FC Midtjylland. De famøse ’lærepenge’ blev endelig indløst ved skranken, og den familiære klub på heden med kun lidt over 20 år på bagen fik seks fortryllende midtugeoplevelser mod nogle af klodens bedste mandskaber.

For én spiller var det dog noget ekstra særligt at nynne med på de velkendte strofer i minutterne op til kampstart. Awer Mabil befandt sig for 15 år siden hverken i et stille parcelhuskvarter med opstillede mål i baghaven eller i et lejlighedskompleks med offentlige institutioner eller uddannelsesmuligheder lige rundt om hjørnet.