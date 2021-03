Konkurrenterne klæder sig i rødt og sort og hylder en rørt Tiger Woods

Golf. Flere af deltagerne hyldede på sidste runde af World Golf Championship Tiger Woods ved at stille op iført rød trøje og sorte bukser. Denne påklædning har i årevis været legendens standardpåklædning i sidste runde af en turnering. Hyldesten kommer efter at Woods tidligere på ugen var udsat for et alvorligt trafikuheld, der sendte ham på hospitalet, hvor det var nødvendigt med en benoperation. Tiger Woods var rørt over hyldesten, skriver han på twitter.

Motorsport. Formel 1-organisationen har afvist et tilbud fra Bahrain om at vaccinere alle kørere, holdansatte og pressefolk, der skal deltage i præsæsontesten i landet 12.-14. marts og sæsonens første grandprix to uger senere samme sted, skriver BBC. I et statement skriver organisationen, at den ikke har planer om at springe frem i køen og i stedet afventer, at det bliver deres tur.

Ishockey. Lars Eller kom sent søndag aften på pointtavlen for tredje NHL-kamp i træk. Danskeren lavede en assist ved det afgørende mål, da Washington Capitals vandt med 3-2 ude over New Jersey Devils. Eller har lavet fire mål og syv måloplæg i løbet af sine 17 kampe i sæsonen.

Direkte sport i tv TV 2 Sport 12.30 Tennis: Qatar Total Open (k) 20.00 Håndbold: Nykøbing -Herning (k) TV3 Sport 19.00 Fodbold: SønderjyskE-Lyngby 1.05 Ishockey: Ottawa-Calgary TV3 Max 21.00 Fodbold: Everton-Southampton Eurosport 1 10.00/19.45 Snooker: Gibraltar Open Eurosport 2 15.20 Snooker: Gibraltar Open TV 2 Sport X 13.00/19.15 Tennis: World Tournam. (m) 21.00 Fodbold: Real Madrid-Sociedad 2.00 Basketball: New Orleans-Utah Vis mere

Tennis. Hvis 17-årige danske Holger Rune savner inspiration inden sin ATP-debut denne uge, skal han bare skele til det argentinske teenagetalent Juan Manuel Cerundolo, der søndag leverede en lille tennissensation. I finalen i Cordoba Open slog Cerundolo nemlig Runes første modstander i Argentina Open, Albert Ramos Viñolas, med cifrene 6-0, 2-6, 6-2. Cerundolo er blot 19 år gammel og måtte igennem kvalifikationen ved Cordoba Open. Han er nummer 335 i verden og er den spiller med femtelavest rangering, der har vundet en ATP-titel siden 1990. Det skriver nyhedsbureauet Reuters ifølge Ritzau.

Motorsport. Efter sin 8. deltagelse i 24-timersløbet på Daytona i januar, er Christina Nielsen atter tilbage på en amerikansk racerbane, når hun denne uge stiller op i det amerikanske GT4-mesterskab med Murillo Racing. Danskeren skal dele teamets Porsche Cayman GT4 Clubsport med en anden kvindelig racerkører, amerikaneren Aurora Strauss.

Golf. Rasmus Højgaard fik en rigtig skidt afslutning på WGC Championship med en sidste runde i hele 10 slag over banens par. Det sendte danskeren ned som nr. 67 af de 71 deltagere. Vinder blev amerikaneren Collin Morikawa.

Golf. Nelly Korda vandt LPGA-turneringen Gainbridge Championship i Florida med et forspring på tre slag til landsmanden Lexi Thompson og New Zealands Lydia Ko, der delte andenpladsen. Legenden Annika Sörenstam, der gjorde comeback efter 13 års fravær, sluttede i den tunge ende af feltet med sammenlagt 13 slag over banens par.

Fodbold. Atlético kom tilbage på sejrskurs i La Liga, da det blev til en 2-0-gevinst over Villareal. Dermed fik hovedstadsklubben igen lagt afstand til rivalerne Real Madrid og FC Barcelona, der er henholdsvis 6 og 5 point efter.