Fed underholdning: Målkongen knækker målprinsen i vild 'Der Klassiker'

Fodbold. Norske Erling Braut Haaland bragte med to træffere tidligt sit hold foran 2-0 i lørdagens møde mellem Bayern München og Dortmund, men det var alligevel Bayerns polske målmager Robert Lewandowski, som med et hattrick var manden bag sit holds 4-2-sejr i Bundesligaens storkamp denne weekend. Med sejren kunne Bayern igen indtage ligaens førsteplads. Den danske landsholdsspiller Thomas Delaney spillede de første 70 minutter for Dortmund og lagde op til Haalands første scoring.

Tennis. Clara Tauson er klar til karrierens første WTA-finale, efter hun lørdag eftermiddag ved Lyon Open har vundet 7-5, 6-1 over spanske Paula Badosa. Danskeren hev med besvær 1. sæt hjem, efter hun havde skældt dommeren ud for tre tætte linjekendelser. Hun fandt sin koncentration igen, hamrede sættet hjem med en tung offensiv, og i 2. sæt var Badosa træt, og den 18-årige dansker kunne sende sin modstander rundt på banen, indtil fejlene kom. Med sejren har Tauson taget seks sejre og 12 sæt på stribe i Lyon. I søndagens finale skal Tauson møde schweiziske Viktorija Golubic, der i en lang kamp besejrede franske Fiona Ferro 4-6, 6-0, 7-6. Altså en modstander med måske lidt trætte ben til Tauson.

Fodbold. RB Leipzig lægger fortsat pres på Bayern München i toppen af Bundesligaen. Lørdag vandt Yussuf Poulsen og holdkammeraterne for sjette gang i træk i ligaen, da Freiburg blev besejret 3-0. Leipzigs to første mål kom efter et par grimme boldtab af Freiburg, inden Emil Forsberg lukkede kampen med 3-0-målet cirka et kvarter før slutfløjt. Det bringer Leipzig op på 53 point i toppen af tabellen. Bayern München har 52 inden kampen lørdag aften mod Dortmund.

Svømning. Ved kvalifikationsstævnet i Vejle blev der lørdag udstedt en enkelt billet til EM i Budapest, da Anton Ørskov Ipsen i 400 meter medley med 4.19,41 min. var én tiendedel under EM-kravet, men løbet var for først fremmest opvarmning til søndagens attentat på OL-kravet i 800 meter fri. Emilie Beckmann forbedrede sin personlige rekord i 100 meter butterfly med 4/10 til 58,01 sek. og er nu blot 7 hundrededele fra OL-kravet. Også Alexander Aslak Nørgaard satte en personlig rekord med en forbedring på halvandet sekund, da han vandt 400 meter fri i 3.51,30 min.

Lørdagens vindere ved kvalifikationsstævnet i Vejle

Disciplin Vindere Vindertid 100 m butterfly Emilie Beckmann, GTI Tune 58,01 sek. (pr) Rasmus Nickelsen, Helsingør 53,07 sek. 50 m bryst Josefine B Pedersen, MK31 32,10 sek. Tobias B. Bjerg, Hørsholm 27,61 sek. 50 m rygcrawl Julie Krøyer Svendsen, GTI Ishøj 28,90 sek. (pr) Nicklas Östman Pedersen, Helsingør 25,87 sek. 400 m fri Maria Grandt, Hovedstaden 4.22,62 min. Alexander Aslak Nørgaard, Sigma Birkerød 3.51,30 min. (pr) 400 m medley Mia Steen Duus, Sigma Birkerød 4.50,74 min. Anton Ørskov Ipsen, Sigma Birkerød 4.19,41 min.

Atletik. Den danske sprinter fra Århus 1900, 24-årige Kojo Musah, præsterede sit højeste niveau, da han lørdag eftermiddag løb semifinale på 60 meter ved inde-EM i polske Torun. Han fik på andenpladsen noteret tiden 6,63 sek., og dermed var han sikret en finaleplads. En meget sjælden situation for dansk atletik. Finalen løbes lørdag aften ved 21-tiden.

Tennis. Holger Rune vandt sin første kamp i kvalifikationen til en ATP-turnering i Chile. Den 17-årige dansker vandt lørdag 7-6, 2-6, 6-2 over portugiseren Goncalo Oliveira, der er nr. 296 i verden. Holger Rune, der er nr. 406, skal søndag møde ecuadorianeren Emilio Gomez, der er nr. 174 i verden. Hvis Holger Rune skal med i hovedturneringen, skal han vinde over Gomez samt yderligere en modstander.

Cykling. Med en femteplads 11 sekunder efter den sejrende hollandske verdensmester fra 2017 Chantal Vandenbroek-Blaak (SD Worx) tangerede Danmarks førende kvindelige landevejsrytter Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Nouvelle Aquitaine) sit hidtil bedste resultat i det italienske WorldTour-løb Strade Bianche. Fem sæsoner i træk er den 25-årige dansker kørt i top-10, og hun var med i det afgørende udbrud på 12 ryttere i den afsluttende fase. Italieneren Elisa Longo Borghjini (Trek-Segafredo) og Vandenbroek-Blaak stak med 6 km tilbage, og inden for den sidst km trådte hollænderen an og holdt hjem med et forspring på 7 sekunder. Den hollandske verdensmester Anna van der Breggen (SD Worx) besatte tredjepladsen 2 sekunder efter, mens de seneste to års hollandske vinder Annemiek van Vleuten (Movistar) slog Uttrup Ludwig i dysten om fjerdepladsen.

Langrend. Norge fortsætter med at skovle medaljer hjem ved VM i tyske Oberstdorf. Lørdag vandt Therese Johaug således VM-titlen over 30 km, mens landsmandinden Heidi Weng tog sig af sølvet, og svenske Frida Karlsson blev treer.

Tennis. Den tjekkiske stjerne Petra Kvitova var urørlig, da hun lørdag spillede finale i Doha mod spanske Garbiñe Muguruza. Det sluttede 6-2, 6-1 til Kvitova, som dermed styrkede sin position i top-10 på verdensranglisten.

Alpint. Den dobbelte verdensmester Vincent Kriechmayr føjede endnu en sejr til samlingen, da han lørdag var hurtigst i mændenes styrtløb i østrigske Saalbach. Østrigeren vandt World Cup-løbet foran schweizeren Beat Feuz og østrigske Matthias Mayer. Feuz fører disciplinen og nærmer sig den samlede sejr i styrtløb for fjerde år i træk. Hos kvinderne kunne Mikaela Shiffring for 69. gang i karrieren fejre en World Cup-sejr, da hun var bedst i slalomløbet i slovakiske Jasna.

Fodbold. Ifølge mediet FotbollDirekt gør Zlatan Ibrahimovic comeback på det svenske landshold. Flere kilder fortæller mediet, at angriberen bliver udtaget til kampene i VM-kvalifikationen mod Georgien og Kosovo samt træningskampen mod Estland senere i marts. Zlatan Ibrahimovic stoppede på landsholdet efter EM-slutrunden i 2016 og har dermed ikke været aktuel for landsholdet i næsten fem år. Han står noteret for 116 kampe og 62 mål i den blå-gule trøje.

Atletik. Fredag aften/nat var en følelsesmæssig rutsjebanetur for løbestjernen Jakob Ingebrigtsen. Den 20-årige nordmand, er er en af tre brødre i verdenseliten inden for løb, kom først over stregen på 1.500 meter ved EM indendørs i polske Torun. Men glæden var kortvarig. Efter løbet blev han diskvalificeret for at have trådt uden for sin bane i første sving. Det fik nordmændene til at appellere afgørelsen, som blev omgjort, oplyser European Athletics på sin hjemmeside.

Appeljuryen forklarer i en udtalelse, hvorfor Ingebrigtsen alligevel skulle kåres som vinder. »Ingebrigtsen blev skubbet af en anden løber og trådte derfor ind på den anden bane. Atleten fik ikke nogen fordel af det, og det påvirkede ikke løbet eller udfaldet«, lyder det fra juryen.

Atletik. De mandlige danske 3.000 meter-løbere er færdige ved inde-EM i Torun. Bedst placeret blev 17-årige Joel Ibler Lillesø, der med tiden 7.56,30 min. sluttede som nr. 19 af alle startende. Han var cirka 8 sekunder fra en finaleplads. Mikkel Dahl-Jessen og Jakob Dybdal Abrahamsen var de andre danske deltagere. Norges Jakob Ingebrigtsen er favorit til at følge sit guld på 1.500 meter op med guldet også på 3.000 meter.

Viktor Axelsen er søndag klar til at spille om endnu en titel.

Viktor Axelsen er søndag klar til at spille om endnu en titel. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Badminton. Danmark er repræsenteret i mændenes singlefinale i Swiss Open, efter Viktor Axelsen lørdag eftermiddag vandt i to sæt over indiske Srikanth Kidambi. I finalen venter Kunlavut Vitidsarn fra Thailand. Lørdag blev mixeddoublen med Alexandra Bøje og Mathias Christiansen også klar til finalestævnet med en sejr i to sæt over de tredjeseedede englændere, Marcus Ellis og Lauren Smith. I finalen venter det sjetteseedede franske par, Delphine Delrue og Thom Gicquel. I mændenes doublefinale står også et dansk par, Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen, der lørdag besejrede den indiske duo Chirag Shetty og Satwiksairaj Rankireddy i to sæt.

Atletik. Den danske 60 meter-hækkeløber Andreas Martinsen blev efter sit indledende heat holdt på pinebænken et godt stykke tid, før det endelig blev fastslået, at han er videre til søndagens semifinaler ved inde-EM i Torun. Martinsen blev nr. 5 i sit heat med noteringen 7,85 sek., hvilket viste sige lige netop at være nok til avancement på tid. Mette Graversgaard fik til gengæld en ærgerlig debut ved inde-EM. På sin 60 meter hæk kiksede hun ved første hæk i indledende heat og måtte opgive at fuldføre sit løb.

Fodbold. Ingen superligaklubber vil gå offentligt ud med en holdning til en eventuel dansk boykot af VM i Qatar. Det viser en rundspørge blandt de 12 klubber i landets bedste række. De manglende tilkendegivelser skuffer en fangruppe, der gennem et borgerforslag forsøger at samle opbakning til at få en VM-boykot til afstemning i Folketinget. Talsmanden for fangruppen, Casper Fischer Raavig, mener, at de danske klubber gemmer sig. »Det er skuffende, at de som minimum ikke har lyst til at gå ind i diskussionen. Det er at fralægge sig ansvaret. Klubberne har også en andel i det her. Fodbolden hænger sammen, og de burde være åbne for at tage dialogen og debatten, men de gemmer sig i busken«, siger Casper Fischer Raavig.

Golf. Umiddelbart efter sin soloulykke i Californien var Tiger Woods ikke ved bevidsthed. Det har politiet oplyst i retsdokumenter, som blev offentliggjort fredag. Ifølge dokumenterne blev Woods fundet bevidstløs af en unavngiven mand, kort efter at golfstjernen var kørt galt i sin bil om morgenen lokal tid 23. februar. Indtil nu har det ikke været kendt, at Woods ikke var til at komme i kontakt med. Manden hørte ulykken og skyndte sig over til den smadrede bil, der var forulykket nær vedkommendes hjem i en forstad til Los Angeles. Han forsøgte at tale til den 45-årige sportsudøver, men fik ikke noget svar. Han opdagede, at Woods’ ansigt og hage var dækket af blod. Da redningsmandskabet ankom til ulykkesstedet, var Woods kommet til bevidsthed, og myndighederne beskrev ham som »rolig og klar«.

Roger Federer er efter to knæoperationer klar til at genoptage karrieren.

Roger Federer er efter to knæoperationer klar til at genoptage karrieren. Foto: Rodger Bosch/Ritzau Scanpix

Tennis. Den schweiziske legende Roger Federer kan næste ikke vente med at komme på banen igen efter mere end et år på sidelinjen. Det siger han fredag forud for sin deltagelse i næste uges WTA-turnering Qatar Open. Den 39-årige schweizer har på grund af to knæoperationer ikke deltaget i en turnering, siden han i januar sidste år røg ud i semifinalen af Australian Open til Novak Djokovic. »Jeg vil gerne takke alle de mennesker, der har gjort det her muligt. Det har været en lang og svær vej, og jeg er ikke ved målstregen endnu, men jeg føler, at jeg er et godt sted. Jeg har trænet rigtig godt, og jeg glæder mig helt vildt. Jeg gør hele tiden fremskridt«, siger Federer i en videomeddelelse delt på Twitter.