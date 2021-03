Messis mand er ny præsident i FC Barcelona

Direkte sport i tv Mandag 8. marts TV 2 14.10 Cykling: Paris-Nice, 2. etape TV 2 Sport 09.00 Tennis: WTA fra Dubai TV3+ 19.00 Fodbold: Chelsea-Everton TV3 Sport 19.00 Fodbold: AaB-SønderjyskE 02.05 Ishockey: Minnesota-Vegas TV3 Max 21.00 Fodbold: West Ham-Leeds Eurosport 1 14.15 Cykling: Paris-Nice TV 2 Sport X 12.30 Tennis: ATP fra Doha 20.45 Fodbold: Inter-Atalanta Vis mere

Fodbold. Joan Laporta, der ledte FC Barcelona fra 2003 til 2010, blev søndag igen valgt som klubpræsident. Laporta fik 54,28 procent af de i alt ca. 52.000 afgivne stemmer. Laporta fejrede sejren med et glas champagne og ved at synge klubbens slagsang. Derefter holdt han en tale med en særlig besked til klubbens anfører, Lionel Messi, der også stemte. »At se verdens bedste spiller afgive sin stemme i dag er et tydeligt tegn på det, vi bliver ved med at sige. Leo elsker Barca«, sagde Laporta. »Jeg håber, at det er tegn på, at han vil blive i Barcelona. Det er det, vi alle ønsker«.

Fodbold. Den franske storklub Marseille er i en uhørt krise. Klubben tabte søndag i den franske pokalturnering med 2-1 til amatørholdet Canet – fra den femtebedste række.

Tennis. Clara Tausons finalesejr i Lyon har sendt den 18-årige dansker frem som nummer 96 på den nye verdensrangliste.

Tennis. Serberen Novak Djokovic har tilføjet endnu et stort kapitel til karrieren, der foreløbigt har budt på 18 grandslam-triumfer. Djokovic er i dag for 311. uge nummer et på verdensranglisten, hvilket er rekord. Roger Federer har ligget nummer et i 310 uger.