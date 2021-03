Endnu en søndag hvor VAR stjæler overskriften: Det simple spil er blevet alt andet end netop det

Så fik vi vel modbevist den tese. For en uge siden stod AGF-direktør Jacob Nielsen i et ophedet øjeblik og udtalte, at FCK »bare er gode til at manipulere med dommerne«. Det skete efter, at dommer Jørgen Daugbjerg først fløjtede kampen i Parken af og dernæst tildelte københavnerne et straffespark ved hjælp af Video Assistant Referee (VAR).

Søndag var det så fans, spillere og trænere med tilhørsforhold til FCK, som følte sig snydt.