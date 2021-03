Træner undskylder raseriudbrud

Fodbold. Sønderjyske-træneren Glen Riddersholm har undskyldt over for sin trup efter mandagens udvisning i Aalborg. En udvisning, der sender formentlig holder ham på tribunen i resten af grundspillets to kampe. Riddersholm blev rasende, da AaB fik et straffespark i kampens tillægstid, samtidig med at AaB i Riddersholms øjne undgik en udvisning for en episode nogle minutter forinden. Riddersholm væltede et bord på sidelinjen og fik rødt kort fra dommer Aydin Uslu. »Jeg skal ikke lade følelserne løbe af med mig. Jeg lavede en fejl, og det har jeg undskyldt for over for truppen. Det er uprofessionelt, og det skal jeg lære af«, siger Glen Riddersholm til Ritzau og tilføjer: »Jeg kan kun sige undskyld og love, at jeg kan gøre det bedre. Jeg undskylder og kigger indad«.

Direkte sport i tv Tirsdag 9. marts TV 2 14.15 Cykling: Paris-Nice, 3. etape TV 2 Sport 9.00 Tennis: Dubai Championships (k) 19.30 Ishockey: Metal Ligaen TV3+ 21.00 Fodbold: Juventus-Porto TV3 Sport 21.00 Fodbold: Dortmund-Sevilla 1.05 Ishockey: Toronto-Winnipeg Eurosport 1 14.15 Cykling: Paris-Nice, 3. etape Eurosport 2 19.50 Basketball: EuroCup TV 2 Sport X 12.30 Tennis: Qatar ExxonMobil Open (m) Vis mere

Tennis. 17-årige Holger Rune sled og slæbte - og kæmpede sig endda gennem perioder med krampe, da han mandag spillede sig ind i hovedturneringen ved Chile Open. »Jeg vil gerne have, at folk ser mig som en god fighter på banen, hvilket jeg viste i dag. Jeg havde mange kramper. Men det lykkedes mig at klare mig igennem«, siger han til ATP Tourens hjemmeside. I første runde af Chile Open skal Holger Rune møder en anden kvalifikationsspiller, argentineren Sebastian Baez, der ligger nummer 257 i verden.

Fodbold. Kasper Dolberg og Nice røg mandag ud af den franske pokalturnering. Danskeren kom på banen i anden halvleg af hjemmekampen mod Monaco, men han kunne ikke være med til at vende et truende nederlag. Monaco vandt 2-0 og er nu i ottendedelsfinalen.

Fodbold. West Ham United er den måske største positive overraskelse i den engelske Premier League i denne sæson. Mandag sejrede London-holdet 2-0 på hjemmebane mod Leeds og spillede sig op på 5. pladsen.

Fodbold. Inter og Christian Eriksen om et lille skridt nærmere det italienske mesterskab, da holdet på hjemmebane besejrede det altid drilske mandskab fra Atalanta med 1-0. Mandag aften vandt Inter med 1-0 over Atalanta i Serie A, og dermed sørgede Christian Eriksen og co. for, at afstanden ned til Milan er den samme som inden 26. spillerunde, seks point.I det 53. minut blev Christian Eriksen sendt på banen i jagten på at bryde dødvandet på måltavlen. Allerede minutter efter gav det bonus. Fynboen sendte et hjørnespark ind i feltet, og efter et par dueller faldt bolden ned for foden af Milan Skriniar, og den slovakiske forsvarsspiller viste stor træfsikkerhed og sendte bolden i mål.