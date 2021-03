Wolves-målmand pådrager sig hovedskade i nederlag til Liverpool

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Skanderborg-Fredericia 20.30 Ishockey: Aalborg-Herlev TV3+ 21.00 Fodbold: Real Madrid-Atalanta TV3 Sport 21.00 Fodbold: Man. City-Gladbach 00.05 Ishockey: Washington- Islanders Eurosport 1 13.30 Cykling: Tirreno-Adriatico TV 2 Sport X 11.00/18.00 Tennis: Dubai ATP 00.30 Basketball: Boston-Utah Vis mere





Fodbold. Liverpools jagt på top-4 i Premier League lever stadig efter en 1-0-sejr på udebane mod Wolverhampton mandag aften, men kampen blev skæmmet af en hovedskade til hjemmeholdets målmand, Rui Patrício. Den 33-årige portugisiske målmand fik behandling på banen i ti minutter, hvormed kampen nåede op på 107 minutter, inden dommeren fløjtede den af. Det var i det 89. minut, at Rui Patrício kolliderede med holdkammeraten Conor Coadys knæ, idet de begge forsøgte at forhindre Liverpool-stjernen Mohamed Salah i at score. Det lykkedes dem ikke. Til gengæld blev Salahs mål dømt offside. Rui Patrício måtte bæres fra banen på en båre. Hans landsmand og kampens målscorer, den portugisiske Liverpool-angriber Diogo Jota, sidder tilbage med blandede følelser efter kampen.

»Livet er vigtigere (end fodbold). Vi håber, at Rui Patrício kommer sig hurtigt«, siger Jota, der skiftede fra netop Wolverhampton til Liverpool inden denne sæson, til Sky Sports. Rui Patrício var angiveligt ved bevidsthed, da han blev båret fra banen, men Wolverhampton-spillerne husker kun alt for godt, hvor alvorlige hovedskader kan være. Holdets angriber Raúl Jiménez er stadig ved at komme sig, efter at han pådrog sig et kraniebrud i en kamp mod Arsenal i november. Det skriver The Guardian.

Tennis. Efter Holger Rune tabte til Sebastian Baez i Santiago, og Mikael Torpegaard tabte til Lucas Catarina i Cleveland, er det tirsdag Clara Tausons tur til at række ud efter mere succes. Det foregår i Skt. Petersborg, hvor den unge dansker i eftermiddag møder den 8.-seedede russer Daria Kasatkina i 1. runde. Efter en vellykket kvalifikation har Tauson erobret 20 sæt på stribe, så russeren skal spille godt for at bremse hende. Turneringen er ikke uventet præget af russiske profiler som f.eks. topseedede Ekaterina Alexandrova, 2.-seedede Veronika Kudermetova, veteranen Svetlana Kuznetsova og dertil den tidligere French Open-vinder fra Letland, Jelena Ostapenko.

Fodbold. Med bare en enkelt spillerunde tilbage af Superligaens grundspil kæmper fire hold stadig med om de to sidste pladser i top-6, som giver en billet til mesterskabsspillet. Randers ligger lige nu bedst placeret med 29 point, Sønderjyske og AaB er à point på 28, mens FC Nordsjælland står noteret for 26. Det får Randers’ Vito Hammershøy-Mistrati, som mandag blev Randers-helt med en sen udligning mod rivalerne fra AGF, til at udråbe holdet som favorit til at komme i top-6. »et bliver et kæmpe puslespil i sidste runde, og selvfølgelig er vi favoritter, når vi ligger bedst af de fire hold, der kan nå med i top-6 før den sidste runde«, siger han. Randers møder dog FC København på hjemmebane, som Mistrati ser som den sværeste modstander i de fire holds sidste kampe. »Vi har den sværeste kamp, men vi har okay muligheder, og vi skal simpelthen bare vinde den kamp mod FCK«.

Fodbold. Lionel Messi blev på flere måder hovedpersonen, da FC Barcelona med Martin Braithwaite på bænken i det meste af kampen pligtsejrede på hjemmebane med 4-1 over bundholdet Huesca. Allerede da argentineren figurerede i Barcelonas startopstilling, var der lagt op til en Messi-aften. Det var nemlig hans 767. optræden for klubben, og dermed tangerede han Xavi Hernandez’ rekord for fleste kampe for Barcelona. Og så var det kun naturligt, at Messi også spillemæssigt kom i fokus. Det skete allerede efter 12 minutter, da han tog et par gode træk uden for feltet og fænomenalt skruede bolden op i hjørnet via undersiden af overliggeren til 1-0. Argentineren scorede også målet til 4-1 efter at have lagt op til 3-1-målet.