Kan Danmark miste sine kampe i Parken? Her er fem EM-svar inden vigtig deadline

Om mindre end tre måneder starter kampene om europamesterskabet. Men trods den forholdsvis korte tidshorisont er kampprogrammet noget af det eneste, som er fastlagt for kontinentets 24 bedste fodboldlande. Politiken giver her svar på de vigtigste spørgsmål i forhold til sommerens EM frem mod en vigtig deadline senere på foråret, hvor alle detaljer skal fastlægges.

Bliver EM med sikkerhed afviklet uagtet udvikling i coronasmitte og eventuelle forsinkelser i udrulning af vaccinationsprogrammer?

Ja, det er en af de få ting, som er fastlagt. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) vil afvikle EM-slutrunden efter at have udskudt den i 2020. Ud fra et økonomisk synspunkt er EM-slutrunden meget vigtig for både Uefa og de 55 medlemslande. De 24 lande, som er kvalificeret til slutrunden, skal modtage 375 mio. euro samlet i præmiepenge. Derudover får de også andel i de 775 mio. euro, som skal fordeles til samtlige 55 medlemslande. Derfor er det meget vigtigt for Uefa, at EM finder sted, så man kan få sine penge ind via salg af tv-rettigheder og sponsorater. Det store spørgsmål er, hvor mange penge Uefa kommer til at generere i tilskuerindtægter, og om man kan blive nødsaget til at afvikle kampene i en ’boble’, som man så med de afgørende kampe i Champions League i 2020.