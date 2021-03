Axelsen inden finalen: Det var en ret sindssyg kamp

Badminton. Søndagens finale ved All England mellem Viktor Axelsen og den unge malaysier Zii Jia Lee er programsat som den fjerde og næstsidste kamp med start omkring kl. 14. Viktor Axelsen besejrede lørdag aften i et tresætsdrama Anders Antonsen.

»Det var en ret sindssyg kamp. Vinden havde virkelig indvirkning på kampen. I første sæt prøvede jeg at komme brusende ud, mens Anders nok ikke brugte alt for mange kræfter i andet sæt. Tredje sæt gik frem og tilbage, og jeg har svært ved at beskrive det lige nu. Det betyder rigtig meget for mig at være i finalen igen«, siger Viktor Axelsen, der kan blive den første spiller i ti år til at vinde herresingletitlen to år i træk. Se dagens program og følg med live her (eksternt link)

Direkte sport i tv Søndag 21. marts TV 2 Sport 12.15 Badminton: All England, finaler 20.00 Ishockey: Esbjerg-Frederikshavn TV3+ 17.00 Fodbold: Brøndby-AGF TV3 Sport 06.10 Standardvogne: V8 07.40 Langrend: Pro Tour 13.30 Håndbold: Magdeburg-Berlin (m) 17.00 Fodbold: AaB-OB 21.00 Fodbold: Lyon-Paris SG 23.05 Ishockey: Los Angeles-Vegas TV3 Max 14.30 Fodbold: Chelsea-Sheffield United 17.00 Fodbold: FC Midtjylland-Vejle 19.30 Motorsport: Nascar Cup Series Xee 16.00 Fodbold: West Ham-Arsenal 20.30 Fodbold: Aston Villa-Tottenham 6’eren 18.00 Fodbold: Leicester-Manchester U. 20.30 Håndbold: Ungarn-Rusland (k) Kanal5 16.00 Håndbold: Monteneg.-Rumæn. (k) CANAL 9 17.00 Fodbold: Randers-FC København Eurosport 1 13.00/15.15 Skiskydning: World Cup 14.45 Nordisk kombineret: World Cup 16.15 Freestyle: World Cup 19.50 Snowboard: World Cup Eurosport 2 09.20 Snowboard: World Cup 10.50 Nordisk kombineret: World Cup 17.00 Fodbold: FC Nordsjæl.-SønderjyskE 20.00 Golf: The Honda Classic TV 2 Sport X 09.30 Snowboard: World Cup 12.50/15.20 Skiskydning: World Cup 18.00 Fodbold: Fiorentina-Milan 21.00 Fodbold: Real Sociedad-Barcelona Vis mere

Svømning. Så er Pernille Blume klar til at forsvare sin olympiske titel i 50 meter fri. Ved det stærkt besatte stævne i Marseille var Pernille Blume med 24,31 sek. hurtigst i det indledende heat og samtidig under kravtiden til OL på 24,77 sek. Formelt set kunne to danskere svømme Pernille Blume af OL-holdet ved at svømme endnu hurtigere, men ingen andre danskere har nogen sinde svømmet hurtigere end 24,40 sek. (Jeanette Ottesen). Pernille Blume har den danske rekord på 23,75 sek., der gør hende til nummer tre på alle tiders verdensrangliste.

Fodbold. Nice-angriberen Kasper Dolberg har fået dispensation fra de franske myndigheder og bliver alligevel en del af Danmarks trup, når landsholdet i den kommende uge tager hul på VM-kvalifikationen. Med dispensationen slipper Dolberg for at gå i 14 dages coronakarantæne, når han vender tilbage til Frankrig. Landsholdet samles mandag i København og flyver direkte til Israel, som er modstanderen torsdag. Kasper Dolberg fik en fin optakt til landsholdssamlingen, da han med Nice lørdag sejrede 3-0 over Marseille.

Fodbold. Sevillas marokkanske målmand Bono blev helten, da mandskabet fra Andalucien fik 1-1 i tillægstiden i La Liga mod Real Valladolid. Bono var gået med frem ved et hjørnespark og fik bolden i mål. Det var karrierens første mål for Bono og han blev den første målmand til at score i La Liga i ti år. »Det er helt utroligt. Det er meget svært at beskrive den følelse, og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle juble over målet«, siger Bono ifølge Reuters.

Motorsport. Kevin Magnussen og co. kørte længe med om sejren i det klassiske 12-timersløb i Sebring i Florida, men det sluttede med en skuffelse. Lidt over en time inden slutningen på løbet lå Magnussens Cadillac fra holdet Chip Ganassi Racing til sejr, men på vej ind i pitten ramte Magnussens medkører, newzealandske Scott Dixon, en anden bil, og det blev derfor kun til en 6. plads i DPi-klassen. Dog var der dansk succes i LMP2-klassen, hvor Mikkel Jensen sammen med Scott Huffaker og Ben Keating kom først i en bil fra Mathiasen Motorsports.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand blev lørdag afgørende i NHL for Columbus Blue Jackets i holdets 3-2-sejr over Carolina Hurricanes. Bjorkstrand udlignede til 1-1 og var senere manden bag den afgørende scoring i straffeslagskonkurrencen. Bjorkstrand er nu oppe på 11 mål og 16 assister i 32 kampe i denne sæson.