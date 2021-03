Det fynske fodboldflagskib har råd i skroget

Mange ynder at kalde OB for det fynske fodboldflagskib. Principielt er det rigtigt, når nu ordet dækker over et »projekt, der er det største eller mest betydningsfulde« i for eksempel et område. Og der er ingen andre superligaklubber på Fyn.

Men for tiden er OB mere en plimsoller end et prægtigt skib, der stolt fører en flåde an med kommandoflaget hejst. Den fynske fodboldklub tager vand ind i et højere tempo, end lederne formår at skovle det ud igen, og det har sat sig som råd i selve skroget. Derfor måtte kaptajn Jakob Michelsen gå planken ud i mandags.