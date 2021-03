Axelsen må bøje sig i kæmpe finale med historisk indslag

I onsdags var 2. seedede Viktor Axelsen i tovene i sin 1. rundekamp mod den useedede japaner Koki Watanabe og ganske få bolde fra at måtte opgive sit titelforsvar ved All England i Birmingham.

Siden fulgte yderligere en uventet tresætsmatch mod Indiens kun fjerdebedste spiller i 2. runde, mens der blev gjort kort proces mod Thailands Sitthikom Thammsin i kvartfinalen.

Semifinalen mod landsmanden Anders Antonsen blev endnu en comeback-kamp for Viktor Axelsen og den tredje ved årets All England, hvor han indledte med at tabe første sæt.

Det gjorde Viktor Axelsen også i finalen mod den 22-årige malaysiske opkomling Lee Zii Jia (seedet 6), men det helt store comeback udeblev i tæt slutkamp nærmest uden sidestykke i All England-historien. Det sluttede med asiatisk triumf på 30-29 (!), 20-22, 21-9.

All England Finaleresultater Herresingle Lee Zii Jia, Malaysia-Viktor Axelsen, Danmark, 30-29, 20-22, 21-9 Herredouble Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe, Japan-Takeshi Kamura/Keigo Sonoda, Japan 21-15, 17-21, 21-11 Damesingle Nozomi Okuhara, Japan-Pornpawee Chochuwong, Thailand 21-12, 21-16 Damedouble Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara, Japan-Yuki Fukushima/Sayaka Hirota, Japan 21-18, 21-16

Et laaaangt sæt

Axelsen kæmpede sig i første sæt fra 16-19 til 19-19 mod den aggressivt spillende asiat, inden duellanterne skrev et stykke moderne badmintonhistorie. Axelsen fik afværget første sætbold i det, der skulle vise sig at blive en ren sætboldsfestival. Den forsvarende mester tilspillede sig selv en sætbold, inden det igen blev Lee Zii Jias tur til at misbruge et sætbold. Axelsen kunne ved 23-22 heller ikke eksekvere i nervekrigen med spil på ypperste niveau.

Danskeren smashede sig på 24-24 og afviste yderligere sætbolde. 25-25, 26-26, 27-27, 28-28, 29-29 - og til sidst måtte reglen om at sættet går til første spiller, der når 30 point, tages i brug. Og her var det malaysieren, der trak det længste strå, da Axelsens returnering var for lang. I vanvidssættet blev der spillet flere bolde, end i hele Axelsens 2020-finale mod Tien-chen Chou.

»Det sæt betyder helt sindssygt meget for kampen. Det skulle jeg have taget. Det var en lidt ringe fejl af mig til sidst, og jeg ville gerne have givet ham chancen for at lave en fejl i stedet for, jeg skulle smide den ud over baglinjen«, som Axelsen forklarede til TV2 Sport efterfølgende.

Axelsen gik ned

I andet sæt skiftede føringen konstant og ingen var foran med mere end to point. Ved 14-14 og en række bolde der gav malaysisk føring på 18-14 og medførte flere ’Kom så Viggo’-opmuntringer – Viggo er Axelsens kælenavn – kom danskeren på 18-18 og foran 19-18, inden han misbrugte en sætbold ved 20-19. Og så lugtede det igen lidt af en maratonafgørelse som i første sæt, men Axelsen fightede, fik endnu en sætbold og vandt sættet 22-20.

Viktor Axelsen kom bagud 5-11 i tredje sæt, og ved 7-17 var danskeren tydeligt mærket af en hård uge i Birmingham, hvor den nu detroniserede mester sled forgæves mod den kommende stjerne Lee Zii Jia i 73 minutter.

»Ja, da jeg ikke rigtig kommer med i tredje sæt og har brugt en del energi, der må jeg indrømme, at benene ikke lige ville det, jeg ville. Jeg havde svært ved at finde de ressourcer, der skulle til. Lee spillede også rigtig godt i tredje sæt, så det gjorde det svært for mig«, analyserede Axelsen hos TV2 Sport.

