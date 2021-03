Viktor Axelsen: Jeg får krop og hoved til at gøre det rigtige … samtidig

Viktor Axelsen? Er det er ikke ham den høje dansker, der hele tiden løfter trofæer? Jo, det er det, og måske løfter han endnu et, når All England rundes af på søndag, for danskeren er kommet til England for at forsvare sin titel, og han har i den grad noget at bygge optimismen på.

Dette år er badmintonmæssigt startet bedre end noget tidligere år for den 27-årige dansker, som har spillet sig til fem ud af fem mulige finaler, hvis man regner EM for blandede hold med, og vundet de fire. Men hvad er det, der fungerer endnu bedre end tidligere?