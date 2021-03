Dansk lettelse: Christian Eriksen bliver alligevel klar til Israel-kamp

Direkte sport i tv TV 2 Sport 15.10 Cykling: Catalonien Rundt 20.00 Håndbold: Skjern-Bjerringbro (m) TV3 Sport 00.05 Ishockey: Montreal-Edmonton Eurosport 1 15.15 Cykling: Catalonien Rundt Eurosport 2 17.00 Basketball: EuroCup TV 2 Sport X 02.00 Basketball: Milwaukee-Indiana

Fodbold. Landstræner Kasper Hjulmand får alligevel Christian Eriksen til rådighed, når han torsdag skal sætte sit hold til Danmarks første kamp i VM-kvalifikationen. Eriksen, der har været i isolation efter et coronaudbrud i hans klub, Inter, har således fået lov til at rejse med til landsholdets kommende kampe. Det skriver Dansk Boldspil-Union (DBU) på Twitter. »De italienske myndighed har givet Christian Eriksen lov til at rejse med Herrelandsholdet, og dermed er vores 10’er klar til vores tre kommende VM-kvalifikationskampe«, lyder det.

Håndbold. Det tog lidt tid, men da Bjerringbro-Silkeborg (BSH) først tog fat, var der noget nær niveauforskel i kampen mod Skjern i HTH Herreligaen mandag aften. BSH vandt med 35-24 efter at have ført med tre mål ved pausen. Der var udelukkende point til det samlede regnskab på spil. For selv om grundspillet lakker mod enden, var både Skjern og BSH inden kampen sikker på at få en plads i mesterskabsspillet, som rækkens otte bedste hold går videre til. Bjerringbro-Silkeborg ligger nu nr. 4 med 31 point, mens Skjern har 25 point på syvendepladsen.

Håndbold. Sæsonen 2020-2021 bliver afsluttet før tid i landets lavere rækker. Der vil således ikke blive spillet mere håndbold i 2. division og rækkerne derunder. Det har Dansk Håndbold Forbunds (DHF) repræsentantskab mandag besluttet, skriver DHF på sin hjemmeside. »Selv om vi ser frem mod en yderligere åbning af samfundet, som forhåbentlig betyder, at håndbolden igen kan rykke indendørs, har den omfattende nedlukning alligevel haft så store konsekvenser for håndbolden, at turneringsudvalget i Dansk Håndbold Forbund har svært ved at se for sig, at turneringen kan blive spillet færdig«, lyder det. Af samme grund vil der ikke være nogen hold, der hverken rykker op eller ned efter sæsonen, skriver DHF.

Fodbold. Robert Lewandowski, der til daglig spiller for Bayern München, modtager en særlig hæder i sit hjemland Polen. Denne gang er det en hædersbevisning fra Polens præsident, Andrzej Duda. Hæderen tildeles personer med tilknytning til militæret eller andre borgere, der har udmærket sig på særlig vis inden for deres felt. Lewandowski har i 116 landskampe scoret 63 mål for Polen. I den kommende uge møder Polen og Lewandowski nationerne Ungarn, Andorra og England i kvalifikationen til VM 2022.

Basketball. Bakken Bears skal på jagt efter ny cheftræner. Efter fem år har Steffen Wich således valgt at gå i en helt anden retning og sige sit job som træner i den aarhusianske klub op. Han vil i stedet være lokalpolitiker og stiller op til kommunalvalget i november for Socialdemokratiet. Det skriver Bakken Bears på sin hjemmeside. Wich siger dog ikke helt farvel til Bakken Bears, men er altså færdig som cheftræner. »Jeg har valgt at forfølge en ambition om at gøre en forskel for Aarhus. Det betyder desværre, at jeg må ændre min funktion i Bakken Bears, hvor det har været en fornøjelse at være med til at nå nye højder de seneste fem år. Jeg kommer ikke til at forlade Bearsfamilien, men vil få en ny rolle i organisationen. En gang bjørn – altid honning«, siger Steffen Wich.

Cykling. Andreas Kron sørgede mandag for en fremragende start på livet som cykelrytter på højeste niveau. Den unge dansker, som kører for Lotto-Soudal, vandt således 1. etape af World Tour-løbet Volta a Catalunya. Kron kom til mål som del af en lille udbrydergruppe og vandt altså spurten om etapesejren. Af samme grund kommer han tirsdag til at køre i løbets førertrøje. 22-årige Kron er i gang med sin første sæson hos Lotto-Soudal, der er en del af World Touren, cykelsportens højeste niveau. De seneste fire år har han kørt for det danske hold Riwal.

Basketball. Uden de skadede stjernespillere LeBron James og Anthony Davis var Los Angeles Lakers fra starten af kampen mod Phoenix Suns i problemer og tabte 94-111 i NBA. Devin Booker og DeAndre Ayton blev begge noretet for 26 point for Suns, men det var alligevel veteranen Chris Paul, der kom i centrum. Han præsterede en såkaldt triple double med 11 point, 13 assist og 10 rebound og nåede op på 10.000 assist i NBA. Det har kun John Stockton, Jason Kidd, Steve Nash, Mark Jackson og Earvin ’Magic’ Johnson gjort før Paul.

Fodbold. I en meningsmåling gennemført af Respons Analyse for den norske avis Verdens Gang siger 50 procent af de adspurgte 731 personer, at Norge bør boykotte næste års VM-turnering i Qatar. Norges Fodboldforbund, NFF, skal på en ekstraordinær kongres 20. juni tage stilling til en eventuel boykot. Der kræves et simpelt flertal for at vedtage en boykot.

Speedway. VM-serien kommer ikke som planlagt til at starte i Italien. VM-arrangørerne oplyser, at grandprixet, der skulle være afviklet 24. april i Italien, er aflyst som følge af coronapandemien.

Skisport. Lara Gut-Behrami, Petra Vlhova og Mikaela Shiffrin løb med de fleste præmiepenge i denne sæsons World Cup, og alle tre tjente mere end den bedst lønnede hos mændene, franske Alexis Pinturault. Gut-Behrami nåede op på 523.000 dollar (ca. 3,2 mio. kr.), Vlhova 479.000 dollar (ca. 2,9 mio. kr.) og Shiffrin 444.000 dollar (ca. 2,75 mio. kr.). Amerikaneren vandt det højest præmierede enkeltløb – en slalomkonkurrence om aftenen i østrigske Flachau. Sejren indbragte Shiffrin 68.000 dollar (ca. 425.000 kr.). Pinturaults samlede pengehøst lød på 409.000 dollar (ca. 2,5 mio. kr.).

Fodbold. Pione Sisto var ikke med i truppen for FC Midtjylland, som søndag vandt 5-0 hjemme over Vejle i Superligaen. Sisto var af disciplinære årsager vraget af FCM-træner Brian Priske, som bekræfter en episode, der fandt sted ved lørdagens fodboldtræning. »Han dummede sig en lille smule i forhold til at træde over nogle grænser, jeg har som cheftræner. Derfor var han ikke med«, sagde Brian Priske ifølge bold.dk efter Vejle-kampen.

Fodbold. Sky Sports og BBC har købt rettighederne til den bedste engelske kvinderække, Womens Super League, skriver The Guardian. Prisen for en treårig aftale er ifølge avisen omkring 200 millioner kroner, og det er den største i verden, når det kommer til professionel kvindefodbold.

Håndbold. Kvindelandsholdet møder 15. og 17. april Spanien i Hillerøds Royal Stage. Kampene er et led i forberedelserne frem mod VM i december, der spilles i netop Spanien.

Fodbold. Landstræner Kasper Hjulmand har ikke opgivet håbet om at få Christian Eriksen med i torsdagens VM-kvalifikationskamp mod Israel, selv om Inter-stjernen pt. er isoleret i Italien efter et coronaudbrud i hans klub. »Vi må se, hvad der sker i Inter. Forhåbentlig kommer der ikke flere positive test frem. Så må vi se, om vi ikke kan få ham ind i lejren på et tidspunkt«, siger Kasper Hjulmand til Ritzau.

Tennis. Mens tyske Alexander Zverev vandt ATP-titlen i Acapulco efter finalesejren på 6-4, 7-6 (7/3) over græske Stefanos Tsitsipas, gik russiske Daria Kasatkina hele vejen i Skt. Petersborg, hvor hun tog sin anden WTA-titel i år ved at vinde 6-3, 2-1 over Margarita Gasparyan, ligeledes Rusland, der måtte opgive i andet sæt. Det var Kasatkina, der sendte Clara Tauson ud af turneringen, og med titlen hopper russeren 19 pladser frem på ranglisten og er nu nr. 42. For tre år siden var hun fremme som nr. 10.

En stolt dansk teenager, Johanne Svendsen, ses her i Barranquilla, Colombia.

En stolt dansk teenager, Johanne Svendsen, ses her i Barranquilla, Colombia.

Tennis. Ikke nok med, at dansk tennis kan sole sig i succes via stortalenterne Clara Tauson og Holger Rune, for nu ser det ud til, at endnu en dansk teenager vil blande sig på internationalt niveau. 16-årige Johanne Svendsen fra Hørsholm Rungsted Tennisklub vandt i hvert fald i den forgangne weekend den store juniorturnering i colombianske Barranquilla. Med finalesejren i tre sæt over mexicanske Julia Garcia springer Johanne Svendsen ind i top-100 på juniorranglisten og kan formentlig se frem til deltagelse i juniorrækken ved sæsonens kommende grand slam-turneringer French Open, Wimbledon og US Open. Johanne Svendsen støttes af Leschly Tennis Foundation.

Håndbold. Den 31-årige svenske stregspiller Jesper Nielsen skifter fra den tyske bundesligaklub Rhein-Neckar Löwen til Aalborg Håndbold. Jesper Nielsen har fået en treårig kontrakt fra sommeren 2021 og frem. Det oplyser Aalborg på sin hjemmeside ifølge Ritzau. Svenskeren afløser den danske landsholdsspiller Magnus Saugstrup, der skal til Magdeburg.

Tennis. Med en sejr i to sæt over schweizeren Viktorija Golubic vandt den 18-årige canadier Leylah Fernandez i Monterrey, Mexico, sin første titel på WTA Tour. Fernandez, der er nr. 88 på verdensranglisten, vandt med cifrene 6-1 og 6-4.

Tennis. Serena Williams har efter en mindre operation trukket sig fra den store WTA-turnering i Miami, og hun slutter sig dermed til stjerner som Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer og Dominic Thiem, der ikke stiller op i turneringens samtidige ATP-række.

Fodbold. Kylian Mbappé blev søndag den yngste spiller nogensinde, som har scoret 100 ligamål i Frankrig. Det skete, da den 22-årige verdensmester scorede to mål i Paris Saint-Germains 4-2-sejr over titelrivalerne fra Lyon. Mbappé er topscorer i Ligue 1 med 20 mål i denne sæson.

Fodbold. FC Barcelona var i målhumør, da holdet besøgte Baskerlandet og Real Sociedad. 6-1 vandt catalanerne, der på 2. pladsen i La Liga er 4 point efter Atlético Madrid. Martin Braithwaite kom på banen 11 minutter før slutsignalet. Kampen var Lionel Messis 768. for FC Barcelona, og argentineren passerede dermed Xavi Hernandez som spilleren med flest kampe for storklubben.

Ishockey. Esbjerg Energy er tilbage i førersædet i duellen med Frederikshavn White Hawks om en plads i DM-semifinalen. Vestjyderne vandt søndag aften de to holds femte indbyrdes møde med 4-2 og står med tre sejre mod Frederikshavns to i kvartfinaleserien, der spilles bedst af 7 kampe.