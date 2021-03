Hjulmand om Qatar-debat: »Jeg synes, det er forkert, at spillerne og jeg skal være dem, som skal stå forrest på hele Danmarks vegne«

Landsholdet drog mandag til Tel Aviv, hvor man torsdag møder Israel i årets første landskamp. Et opgør, der er præget af en vis usikkerhed. Det er usikkert, hvor landsholdet står fire måneder efter den sidste Nations League-kamp i efteråret mod Belgien. Det er usikkert, om Christian Eriksen alligevel kan få lov til at forlade Inter og tilslutte sig landsholdstruppen, efter han i første omgang blev meldt ude grundet udbrud af coronavirus i den italienske klub.

I så fald skal han lande i Israel senest onsdag morgen, så han kan træne med landsholdet og blive coronatestet i tide.

Men det er ganske sikkert, at Danmark i denne uge påbegynder kvalifikationen til tidernes mest kontroversielle VM-slutrunde. Mens landsholdet gjorde sig klar til at rejse mod Israel, udsendte interesseorganisationen Danske Fodbold Fans en pressemeddelelse, hvor man stiller en række krav, som skal opfølges inden 21. november 2021, hvor der vil være et år til VM-slutrundens begyndelse. Ellers vil man anbefale et boykot af slutrunden. Kravene er: Fri adgang for pressen i hele Qatar, ansættelse af uvildige observatører til at overvåge forholdene for migrantarbejder herunder deres arbejdsplads, boligforhold og sikre aflønning, obduktion af samtidige dødsfald hos migrantarbejderne i Qatar, og at mænd og kvinder skal kunne se fodbold på samme tribune.

Danske Fodbold Fans medlemmer tæller de officielle fanklubber i flere end 25 klubber i Superligaen, 1. division, 2. division og Kvindeligaen plus fem sammenslutninger af landsholdsroligans,

Blandt de mennesker er de samme initiativtagere, der har stillet et borgerforslag om, at Folketinget tager stilling til, om det danske herrefodboldlandshold skal deltage i VM i fodbold i Qatar 2022.