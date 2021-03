Thomas Delaney: »Vi har ikke ønsket at skulle spille i et land som Qatar«

Kasper Schmeichel og Simon Kjær var i kamp for henholdsvis Leicester og AC Milan søndag, og Christian Eriksen befinder sig stadigvæk i Milano, hvor Inter er ramt af et udbrud af coronavirus. Så Thomas Delaney var det eneste medlem af landsholdets anførergruppe, der mandag havde mulighed for at mødes med holdkammeraterne i Københavns Lufthavns terminal 3. Det gjorde samtidig 29-årige Delaney til den mest oplagte spiller at stille spørgsmålet om, hvad han og landsholdskollegaerne mener om det VM i Qatar, som de nu tager hul på kvalifikationen til?

»Jeg er ærgerlig over, at vi skal inddrages. Når vi bliver spurgt om de her ting, føler jeg et eller andet sted, at der bliver banket på den forkerte dør. Vi ville da gerne være fri for debatten. Vi har ikke ønsket at skulle spille i et land som Qatar. Der er mange grunde til, at VM ikke burde afvikles der. Sportsligt, økonomisk og selvfølgelig menneskerettigheder. Alligevel føles det som om, at vi som spillere skal stå på mål for den beslutning. Det er selvfølgelig ikke sjovt«, siger Borussia Dortmund-spilleren.

I et interview med Tipsbladet sagde landstræner Kasper Hjulmand, at det ikke kan være landsholdsspillerne, som skal tage hovedansvaret for, hvordan dansk fodbold skal gribe VM i Qatar an.

»Som Helle Thorning-Schmidt sagde på en høring i DBU i januar om VM i Qatar, kan det ikke være meningen, at det i første omgang er spillerne, der skal bære ansvaret. Der må være nogen andre, og om det er DBU’s politikere, Christiansborg eller en helt tredje part, det ved jeg ikke. Men det er ikke rimeligt at skubbe spillerne forrest og forlange, at de ordner det, siger Hjulmand«, udtalte den danske landstræner.

Den officielle holdning i Dansk Boldspil Union (DBU) er, at man ikke er enig i beslutningen om at placere VM 2022 i Qatar. Unionen stemte ikke for Qatar, og kalder valget dybt kontroversielt. Man ønsker dog at tage den kritiske dialog mod Qatar i stedet for at boykotte slutrunden, fordi det er anbefalingen fra Amnesty International og Fagbevægelsen.