Håndbold: Verdensstjernes comeback vil kun gøre favoritværdigheden endnu større

Det er et skræmmende spøgelse fra kulisserne, der er parat til at blæse stjernestøv på slutspillet i Kvindeligaen.

Rygterne om hollandske Estavana Polmans comeback for Team Esbjerg svirrer konstant, når man snakker med de aktører, der fra i aften tager hul på slutspillet og kampen om medaljerne i kvindernes håndboldliga. Polman blev korsbåndsskadet under sæsonopstarten i august, og nu er stjernens comeback for mestrene på alles læber.

Comebacket kommer næppe i slutspilsåbningen mod Silkeborg/Voel, og selv om det er vanskeligt at få svar på, præcis hvornår den vel største profil i Kvindeligaen gennem de seneste 10 år igen tager harpikskuglen i højrelappen, er der ingen tvivl om, at Polman nok skal få en rolle i, hvad der på forhånd ligner det tredje mesterskab på stribe til Jesper Jensens vestjyske kvinder.

Grundspilsvinderne var guldfavoritter, allerede inden de føjede Line Myers (tidligere Jørgensen, red.) til deres i forvejen stjernespækkede holdkort for to uger siden. Og når Polman også melder klar, skal vækkeuret ringe, længe før pinsesolen danser i Odense, Ikast og Viborg, hvis der skal være et enkelt gram af realisme i gulddrømmene.

Det er forsvars- og angrebsministeren, der er tilbage hos kvindeligaens magtfulde regering.