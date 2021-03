Arsène Wenger vil afvikle VM og EM hvert andet år

Kasper Hjulmand elsker at stå på en træningsbane. Han elsker at finjustere taktiske elementer og se et hold udvikle sig. Det er det, han savner allermest ved overgangen fra klubtræner til landstræner, for det er mildest talt ikke træningspas med landets bedste boldspillere, som en landstræner bruger de fleste af sine arbejdstimer på.

I løbet af denne landsholdstermin med to udekampe mod Israel og Østrig samt mødet med Moldova i Herning kommer landsholdet ikke til at bruge tiden på andet end restitution, rejse, taktik og selvfølgelig kampe.