Norsk markering er et pletskud: Fodboldens stemme kan skabe forandringer

Til lyden af Norges nationalsang forvandlede rækken af norske landsholdsspillere sig onsdag aften til et politisk budskab om menneskerettigheder. Ved nordmændenes første kamp i kvalifikationsturneringen til VM i Qatar smed de træningstrøjerne og sang videre i t-shirts med teksten ’Human rights - on and off the pitch’ (menneskerettigheder - på og uden for banen). Til opvarmningen blev den byttet ud med en, hvor ordene ’human rights’ var byttet ud med ’respect’.

Det skete inden Norges indledende VM-kvalifikationskamp mod Gibraltar som et statement for at gøre opmærksom på de mange problematikker omkring Qatars VM-værtskab i 2022, der har bragt det internationale fodboldforbund (Fifa) i modvind.

Amnesty International Danmarks politiske rådgiver, Annette Stubkjær, bifalder nordmændenes aktion, som hun mener, har sendt et stærkt signal til både Fifa og folket. Hun tror, det kan gøre en forskel, at folk hører budskabet fra fodbolden selv.

»Når vi som menneskerettighedsorganisation går ud og råber alarm på et område som det her, er det jo ikke noget, folk ikke har hørt før. Men når fodbolden bruger sin stemme, og et landshold går ud med det her helt klare budskab, rammer det folk på en helt anden måde«, siger hun.

Hun peger på, at det norske landshold rammer en målgruppe, som de håber, vil engagere sig endnu mere i debatten.