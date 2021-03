Karakterbogen: Offensiven leverede både skidt og kanel i Israel

Selv om den kollektive succes stod lysende klar, var udsvingene i de individuelle præstationer store, da Danmark fik den perfekte åbning på kvalifikationen til det omstridte VM i Qatar. Jonas Wind cementerede sit store potentiale, og Martin Braithwaite spillede vel sagtens sin bedste landskamp nogensinde, mens Christian Eriksen og især Yussuf Poulsen skuffede.

En præstation uden ekstraordinære aktioner og enkelte skønhedsfejl kan kun betegnes som jævn. Centerforsvaret sørgede for, at den højtråbende danske målmand aldrig for alvor blev udfordret. Et par dårligere clearinger og et dumt gult kort for brok holder bedømmelsen nede.

Med initiativ og stor energi bidrog backen til at skære hele toppen af det forventede israelske pres fra kampens begyndelse med flot løb til afslutning på Simon Kjærs første perfekte dybe pasning. Daniel Wass lukkede samtidig ganske effektivt ned i defensiven og holdt intensiteten kampen igennem.

Anføreren spillede praktisk talt fejlfrit med sikre indgreb i alle dueller og større præcision end længe set på landsholdet i de lange pasninger, der kampen igennem skabte store chancer.