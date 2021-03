Tyskland gør som Norge og sender budskab til Qatar

HUMAN RIGHTS« stod der skrevet, da 11 bogstaver kom til syne på maven af 11 tyske landsholdsspillere, da de smed træningstrøjerne efter nationalsangen. Rækken af T-shirts var et budskab til de kommende VM-værter i Qatar.

Sådan indledte det tyske landshold torsdag aften kampen mod Island i kvalifikationsturneringen til VM 2022. De fulgte dermed trop med det norske landsholds statement fra i onsdags, hvor også nordmændene bar T-shirts iprotest for at skabe opmærksomhed om overtrædelser af menneskerettigheder i Qatar, der har bragt værtslandet og det internationale fodboldforbund (Fifa) i hård modvind.

Dansk Boldspil-Union (DBU) synes, det er positivt, at det norske og tyske landshold er gået i aktion for menneskerettighederne, siger unionens kommunikationschef, Jakob Høyer. DBU er også klar til at bakke de danske spillere op, hvis de beslutter at gå i nabolandenes fodspor og kommeet statement, siger han.

DBU mener, at Fifa begik en fejl, da de tildelte Qatar værtskabet, men de går ikke ind for at boykotte begivenheden. De mener ikke, at det vil forbedre forholdene for migrantarbejdere at trække sig ud nu. De tror, at den store internationale opmærksomhed, som en begivenhed som VM skaber, forhåbentlig kan skabe et pres på Qatar, der kan føre forandringer med sig.