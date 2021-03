Afbud fra Lewandowski og en tidligere verdenmester

Direkte sport i tv TV 2 Sport 17.00/23.00 Tennis: Miami Open 01.30Basketball: Boston-New Orleans TV3 Sport 01.05Ishockey: Toronto-Edmonton TV 2 Sport X 16.45/01.00Tennis: Miami Open





Cykling. Flandern Rundt på søndag bliver uden eksverdensmesteren Philippe Gilbert. Belgieren, der vandt løbet i 2017, har brug for en pause. »Jeg mangler både mentalt og fysisk friskhed. Jeg har brug for en pause, fordi jeg ikke har det godt«, siger Lotto Soudal-rytteren ifølge nyhedsbureauet AFP.

Fodbold. Robert Lewandowski scorede to gange, da Polen søndag aften vandt 3-0 over Andorra, men Polens mest scorende spiller nogen sinde måtte senere udgå med smerter i det ene knæ. Det Polske Fodboldforbund har siden meddelt, at Lewandowski ikke bliver klar til onsdagens VM-kvalifikationskamp mod England på Wembley.

Håndbold. Efter fire år i Randers HK har Niels Agesen sagt ja til et nyt job, der betyder, at kvindeholdets cheftræner har fået ophævet sin kontrakt fire år før tid.

Håndbold. Sebastian Barthold bliver derimod i Aalborg, der har forlænget kontrakten med den 29-årige norske venstrefløj til sommeren 2024.

Tennis. Holger Rune blev ramt af krampe benene, da han i en 2 timer og 15 minutter lang kamp tabte kvalifikationsfinalen til en Challenger-turnering i Marbella. Spanieren Carlos Sanchez Jover, der er nr. 592 på verdensranglisten, vandt 2-6, 6-3, 7-5 over 17-årige Rune, der er nr. 317 i verden. Holger Rune kan blive i byen, da han har fået et wildcard til næste uges ATP-turnering, Andalucia Open.

DIF. Årsmødet i Danmarks Idrætsforbund er på grund af den fortsatte coronasmitte udsat fra 8. maj til 19. juni. På årsmødet skal der blandt andet vælges en afløser forformanden Niels Nygaard.

Fodbold. På en uge har 29.000 danskere skrevet under på en Qatar-protest af menneskerettighedsorganisationen Amnesty International i Danmark, oplyser Ritzau. Underskriverne kræver, at Fifa lægger pres på Qatar.

Fodbold. Bodø/Glimts danske topscorer, Kasper Junker, har forladt sit holds træningslejr i protest, skriver Ritzau. Klubben kalder hans handling for ’ikke acceptabel’. Junker, der blev topscorer i den bedste norske række i den forgangne sæson, har ikke fået sit ønske om et skifte opfyldt.

Fodbold. DBU’s direktør, Jakob Jensen, er uenig i den kritik, netværket Danske Fodboldfans retter mod landsholdets trøjeprotest søndag aften før kampen mod Moldova, som i en pressemeddelelse bliver kaldt ’en ommer’. De danske fans savner konkrete krav til Fifa. DBU har gennem en lang periode været kritisk, påpeger direktør Jakob Jensen, der mener, at trøjerne er med til at skabe større opmærksomhed. »Jeg synes, at den aktion, der blev lavet fra spillernes side i går, var rigtig god. Det er en bevægelse hen imod, at flere forbund og landshold kommer med«, siger han.

Skihop. Skihopperen Daniel-André Tande kan tale med sine nærmeste, efter at han er blevet vækket fra kunstig koma. Det meddeler sportschefen for det norske landshold, Clas Brede Bråthen, ifølge nyhedsbureauet NTB. Det gik helt galt for Tande i forbindelse med et træningshop i torsdags. Nordmanden mistede kontrollen, efter at han havde sat af med over 100 kilometer i timen, og ramte jorden efter 78 meter. Efterfølgende blev han lagt i kunstig koma, men hans tilstand blev beskrevet som stabil. Det kom frem, at han havde brækket kravebenet og punkteret en lunge, mens han havde undgået hoved- og nakkeskader i uheldet i Planica. Mens Tande lå på hospitalet, blev han hyldet af en række af konkurrenterne, der gik sammen om et stort banner med beskeden: ’Daniel-André Tande. Alt det bedste fra Planica. Vi ses snart’.

Fodbold. Landstræner Kasper Hjulmand havde sendt alle landsholdets reserver i aktion i søndagens 8-0 sejr over Moldova, og de greb chancen ved at levere en overbevisende indsats, som banede vej for den overbevisende sejr. Der er altså kommet flere brikker, når Kasper Hjulmand skal lægge sit taktiske puslespil til onsdagens VM-kvalifikationskamp på udebane mod Østrig. Blandt starterne mod Moldova var lovende unge spillere som Andreas Skov Olsen og Mikkel Damsgaard.

Golf. Nicole Broch Larsen sluttede lige uden for top-ti i Californien. Hun henter denne sæsons hidtil bedste placering med en 12.-plads i LPGA-turnering. Hun var bare et enkelt slag fra at opnå en placering i top-ti ved LPGA-turneringen Kia Classic i Carlsbad i Californien. Søndagens sidste runde klarede hun i par, og dermed slutter Nicole Broch Larsen samlet i fire slag under par. 12.-pladsen er Nicole Broch Larsens bedste resultat på den amerikanske tour i denne sæson, hvor hun i sine to foregående turneringer begge gange er sluttet på en delt 48.-plads.