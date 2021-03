Norges håb lever igen efter VM-aften med sejre på 7-0 og 8-0

Fodbold. Ståle Solbakkens talentfulde norske landshold genoplivede håbet om kvalifikation til VM-slutrunden med en hårdt tilkæmpet 1-0-sejr ude over Montenegro. RB Leipzig-spilleren Alexander Sørloth blev matchvinder, da han tæt under mål sparkede et indlæg fra Mohamed Elyounoussi over stregen efter 35 minutter. Norge tabte forleden 3-0 hjemme til Tyrkiet, men Tyrkiet satte i aften point til ved at spille 3-3 mod Letland efter føringer på 2-0 og 3-1. I samme gruppe vandt Holland 7-0 over Gibraltar, der formåede at holde nullet de første 42 minutter, inden Holland kom i gang med seks forskellige målscorere. Den storsejr blev overgået af Belgien, der uden at gøre bruge af Kevin De Bryune, Dries Mertens og Romelu Lukaku tilføjede Hviderusland det største nederlag nogen sinde ved at vinde 8-0 ligeledes med seks forskellige målscorere.

Slovakiet vandt 2-1 over Rusland og dermed er der endnu ingen i den europæiske VM-kvalifikation, der har vundet alle de tre første kampe. Onsdag aften har Italien, Danmark, England, Tyskland og Armenien chancen for at vinde den tredje kamp i træk.