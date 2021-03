Markant opråb i idrætten: »Vi får altså ikke flyttet noget ved hvert andet år at gennemspille et ritual, hvor vi diskuterer boykot eller ej«

Debatten gentager sig. Debatten kører i ring. Den opstod blandt andet før OL i 2008, den larmede op til håndbold-VM i 2015, den rungede ved fodbold-VM i 2018 – og nu raser den atter over det danske idrætslandskab, nok med større kraft end nogensinde før.

Uanset om værten for store sportsbegivenheder har heddet Kina, Qatar eller Rusland, har det skabt en heftig debat om, hvorvidt Danmark bør boykotte arrangementet eller ej. Det samme har været tilfældet før fodbold-EM i Polen og Ukraine samt European Games i Aserbajdsjan og ishockey-VM i Hviderusland. For eksempel.

Nu er det så fodboldens VM i Qatar næste år, der har rejst en bølge af protester fra fans og iagttagere. Forholdene for de mange migrantarbejdere på slutrundens talrige byggeprojekter har været så kritisable, og staten har i det hele taget krænket menneskerettighederne i sådan en grad, at mange danskere finder det bedst at blive væk. Akkurat sådan har det lydt fra dele af befolkningen før andre store slutrunder i autoritære lande.

»For tiden oplever vi en diskussion gentage sig, som bliver ført med jævne mellemrum – i hvert fald siden sommer-OL i Beijing i 2008«, konstaterer Jens Sejer Andersen, international chef i initiativet Play the Game, der er en del af Idrættens Analyseinstitut og kæmper for mere demokrati i sportens verden.

I korte trin skitserer han drejebogen, som den har foldet sig ud gentagne gange:

»Når store idrætsstævner som OL, fodbold-VM, European Games placeres i autoritære stater med et problematisk forhold til menneskerettighederne, har vi især på politisk niveau i regeringen og Folketinget stort set den samme diskussion: Om vi skal boykotte begivenheden eller markere vores ubehag på en eller anden synlig måde«, siger Jens Sejer Andersen og tilføjer:

»Typisk indtager rød og blå blok skiftende positioner, alt efter hvem der nu har regeringsmagten. Oppositionen er altid lidt mere ivrig efter at markere modstand, end regeringspartierne typisk er«.

Historien slutter så i øvrigt som regel med, at der måske kommer en eller anden mere eller mindre diffus markering af utilfredshed, men boykottet udebliver. Sportsligt såvel som politisk.

Kast med en varm kartoffel

Efter at have set forskellige varianter af den samme debat gentage sig med regelmæssige mellemrum mener Jens Sejer Andersen, at det er tid til at gøre noget andet. Tid til at være mere proaktiv end reaktiv. Tid til at komme den evige debat i forkøbet og tage den på forhånd – frem for lige før en stor idrætsbegivenhed.

I øvrigt er vi i høj grad i stand til at optræde i en højere vægtklasse, end vores vægtklasse berettiger til, for strategier virker Jens Sejer Andersen, Play the Game

Kort sagt savner han en fælles international strategi for dansk idræt, hvor Danmarks Idrætsforbund (DIF) og politikerne bliver enige om, hvordan de skal navigere i det vanskelige farvand. Gerne med indspark fra uafhængige eksperter som menneskerettighedsorganisationer og Play the Game.

»VM i Qatar bliver desværre ikke første eller sidste gang, at et stort idrætsstævne skal afholdes i et autoritært land. For eksempel har vi allerede vinter-OL i Beijing om mindre end et år, og hvis vi mener, at menneskerettighederne i Qatar er i for ringe tilstand til at spille fodbold der, hvordan er det så med menneskerettighederne i Kina? Der står det næppe meget bedre til, hvis ikke værre. I forhold til uighurerne oplever vi noget, som karakteriseres som et folkedrab«, siger Jens Sejer Andersen:

»Jeg er ikke ekspert i international ret, men det er vist hævet over enhver tvivl, at tilstanden i Kina er problematisk«.

I snart 25 år har han aktivt kæmpet for, at idrættens til tider dystre verden skal blive mere demokratisk. Mere gennemsigtig. Blandt andet derfor har han i årenes løb rådgivet talrige organisationer som Europarådet, Unesco og aktører i den danske sportsverden.

»Det er helt tydeligt, at også idrætsorganisationerne er bekymrede over, hvor de store events afholdes. Derfor kunne der for Folketinget og idrætsbevægelsen være en fælles interesse i at prøve at lave en langsigtet strategi for, hvordan vi bedst muligt sikrer, at de internationale forbund i fremtiden træffer bedre beslutninger om værtskaber. Og hvis de ikke gør det, hvilke tiltag kan vi så fra dansk side være enige om på forhånd og i god tid«, siger Jens Sejer Andersen.

I den aktuelle debat om VM i Qatar har parterne konsekvent skubbet debatten over på hinanden. Dansk Boldspil-Unions formand har tidligere sagt, at »vi deltager, medmindre regeringen og Folketinget beslutter, at vi skal boykotte«. Forbundet foretrækker at føre »en kritisk dialog« om og med VM-værten.

Til gengæld har kulturminister Joy Mogensen (S) sagt på et samråd i Udenrigsudvalget:

»Regeringen ønsker helt generelt ikke at spænde idrætslivet for en politisk vogn ved at gå ind og skulle være godkendelsesstempel i forhold til deltagelse eller ej. Den vurdering må ligge hos idrætsorganisationerne, og regeringen bakker så op om deres medlemsdemokrati og de beslutninger, som leder frem til det«.

Mere opfordring end opskrift

Med klare beskeder som dem kan det være svært at se, hvor debatten skal ende. Også derfor er der brug for en fælles international idrætspolitik, mener Jens Sejer Andersen:

»Jeg tror, at man kan bygge bro over de forskellige synspunkter ved at have lagt en strategi på forhånd – selv om det ikke er let. Hvis en regering for eksempel lige pludselig beslutter at anbefale idrætsorganisationerne at boykotte OL i Beijing, har kineserne allerede nu været ude at fortælle, at vi godt kan regne med, at der kommer handelssanktioner. De har sendt klare advarsler til alle lande, der måtte spekulere i at true med en boykot«, siger han:

»Men jeg tror, at det kan have en effekt, hvis man på forhånd har en strategi, der ikke er rettet mod bestemte lande, men især er rettet mod at lægge pres på de store idrætsorganisationer, der skal træffe de her beslutninger. Jeg tror ikke, at det bliver nemt. Jeg tror ikke, at vi får noget quickfix. Men vi får altså ikke flyttet noget ved hvert andet år at gennemspille et ritual, hvor vi diskuterer boykot eller ej«.

Jens Sejer Andersen - der her taler på den seneste konference fra initiativet Play the Game, som han er international chef for - mener, at Danmark har brug for en international idrætspolitik.

Men det er vel utopi at tro, at vi – selv med en fælles dansk indsats – pludselig bare kan forhindre store sportsbegivenheder i at blive tildelt værtslande, som vi af den ene eller anden grund ikke bryder os om?

»Ja, for autoritære stater sidder ikke bare og venter på, at mesterskaberne kommer flydende. De er særdeles aktive i de idrætspolitiske korridorer, de sikrer sig betydelige poster i de internationale forbund, og stater som Rusland og Kina yder meget store sponsorater via selskaber med nær tilknytning til regeringsmagten. Det betyder, at de værdier, som vi fra dansk side ønsker at se afspejlet i idrætten, bliver modarbejdet fra anden side. Derfor må vi kæmpe mere målrettet for at trække i den rigtige retning«.