Norske klubber vil have boykot – i Danmark har klubberne ingen officiel holdning til VM i Qatar

Placeringen af verdensmesterskabet i Qatar er blevet det helt store tema i forbindelse med de første kvalifikationskampe til netop den slutrunde, der står til at skulle afvikles om halvandet år.

Onsdag iklædte de norske landsholdsspillere sig hvid T-shirts med teksten »Human rights – on and off the pitch« (menneskerettigheder – på og uden for banen), mens de sang nationalmelodi inden opgøret mod Gibraltar. Torsdag fulgte de tyske landsholdsspillere trop, da de 11 startere kort inden kampstart fremviste hver deres sorte trøje med et hvidt bogstav, som udgjorde ordene »human rights«. Det hollandske landshold lavede lørdag også en protest inden VM-kvalifikationskampen mod Letland, som var blevet varslet af Matthijs de Ligt.

Herhjemme var VM i Qatar det store fokuspunkt i et interview med Kasper Hjulmand mandag, inden landsholdet fløj til Israel. Ligesom det var teamet i ’Debatten’ på DR torsdag aften efter landskampen. Søndag vil spillerne på landsholdet ligesom kollegaerne ude i Europa lave en markering mod VM i Qatar, når Danmark møder Moldova i Herning.

Fokusset på tidernes mest kontroversielle VM-slutrunde har med andre ord nået nye højder den seneste uges tid.

Den fodboldpolitiske snebold begyndte at rulle i en klub, hvor de godt nok har kolde vintre, men normalt ikke opfattes som værende en vigtig faktor i international fodbold.