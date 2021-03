Dansk mester har brækket ryggen i dødsulykke

Bordtennis. De seneste tre års danske mester i herresingle, Anders Lind, har brækket ryggen i en trafikulykke, der kostede en anden bilist livet, oplyser den 22-årige via Bordtennis Danmarks hjemmeside og på Facebook. Ifølge Anders Lind fik en bilist hjerteststop bag rattet og bragede ind i midterrabatten lige foran ham, så Anders Lind torpederede den holdende bil med op mod 100 km/t. »Jeg har brækket en hvirvel i ryggen. I går blev jeg opereret i ryggen og jeg er i ekstremt store smerter. Men jeg er forhåbningsfuld på, at jeg kan komme mig over ulykken og komme tilbage til mit gamle jeg, men det er en meget lang process og alle ved tålmodighed ikke er min bedste styrke. Psykisk er det den sværeste situation, jeg nogensinde har været i, og mine tanker flyver rundt og har ingen kontrol over dem«, skriver Anders Lind i opslaget.

Cykling. Den 28-årige hollænder Dylan van Baarle erobrede karrierens største sejr og sikrede sin britiske arbejdsgiver, Ineos Grenadiers, sæsonens 10., da han førte et soloudbrud på cirka 55 km succesrigt til ende i det 184 km lange Dwars door Vlaanderen. Van Baarle, der noteredes for sin seneste og 4. gevinst på en etape i Critérium du Dauphiné i 2019, holdt hjem med godt et halvt minut til et stort felt anført af franskmanden Christophe Laporte (Cofidis) og belgieren Tim Merlier (Alpecin-Fenix). Hverken løbets to største favoritter hollænderen Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) og den franske verdensmester Julian Alaphilippe (Deceuniunck-Quick Step) eller nogen af de danske deltagere var i nærheden af topplaceringerne. Hos kvinderne var det ligeledes en lang offensiv, der gav udbytte, men her havde den sejrende hollandske europamester Annemiek van Vleuten (Movistar) hele vejen selskab af polakken Katya Niewiedoma (Canyon).