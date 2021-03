Sensation: Nordmakedonien tilføjer Tyskland første nederlag i VM-kvalifikationen siden 2001

Fodbold. Nordmakedonien stod for den helt store sensation, da Tyskland led det første nederlag i en VM-kvalifikationskamp siden 2001. Nordmakedonien vandt 2-1 i Duisburg, hvilket sender Tyskland ned på tredjepladsen i gruppen, der toppes af Armenien med 9 point efter en dramatisk 3-2-sejr over Rumænien, der førte 2-1 efter 87 minutter. 37-årige Goran Pandev bragte Nordmakedonien foran sent i 1. halvleg, hvor Tyskland alle deres chancer. Der skulle et straffespark til, før Ilkay Gündogan kunne udligne, men 5 minutter før tid gik det alligevel galt for Joachim Löws hold, da Napolispilleren Eljif Elmas blev matchvinder. Tysklands næste landskamp er mod Danmark 2. juni.

Italien vandt 2-0 i Litauen på mål af Stefano Sensi og Ciro Immobile i 2. halvleg, Antoine Griezmann blev matchvinder, da Frankrig vandt 1-0 i Bosnien&Hercegovina og så vandt England med Harry Maguire som matchvinder i 85. minut 2-1 over Polen uden den skadede Robert Lewandowski. Dermed er der fire hold med maksimumpoint efter 3 kampe: Italien, England, Armenien og Danmark.