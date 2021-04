Italiensk teenager går i legenders fodspor med sin store Miami-finale

Tennis. Den italienske teenager Jannik Sinner er i Miami Open-finalen og går dermed i fodsporene på flere af sportens største navne. Fredag besejrede Sinner spanieren Roberto Bautista Agut i semifinalen 5-7, 6-4, 6-4. Med bedriften kommer den 19-årige italiener med i en eksklusiv klub bestående af Andre Agassi, Rafael Nadal og Novak Djokovic, der også var i Miami Open-finalen som teenagere. Alle nåede siden verdensranglistens førsteplads. Sinner møder i finalen polske Hubert Hurkacz, som overraskende har besejret både græske Stefanos Tsitsipas og russiske Andrey Rublev på vej til titelkampen. Hos kvinderne mødes australske Ashleigh Barty og canadiske Bianca Andreescu i finalen.

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.00 Basketball: Wolfpack-Amager (k) 16.30 Basketball: Horsens-Bakken (m) 19.00 Tennis: Miami Open, finale (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Arsenal-Liverpool TV3 Sport 14.00 Håndbold: Herning/Ikast-Lada (k) 18.30 Fodbold: RB Leipzig-Bayern 20.30 Fodbold: Gladbach-Freiburg 01.05 Ishockey: Montreal-Ottawa TV3 Max 13.30 Fodbold: Chelsea-West Bromwich 16.00 Fodbold: Leeds-Sheffield United 18.30 Fodbold: Leicester-Manchester City Xee 15.30 Fodbold: Dortmund-Frankfurt Eurosport 1 15.00 Cykling: GP Miguel Indurain 19.00 Vægtløftning: EM Eurosport 2 16.00 Vægtløftning: EM 16.55 Curling: VM, Canada-DK (m) 21.30 Golf: Texas Open TV 2 Sport X 12.30 Fodbold: Milan-Sampdoria 16.15 Fodbold: Real Madrid-Eibar 18.00 Fodbold: Torino-Juventus 20.45 Fodbold: Bologna-Inter 01.00 Basketball: Washington-Dallas 04.00 Basket: Sacramento-Milwaukee Vis mere

Fodbold. Det er ikke utænkeligt, at Brøndby sælger en eller flere profiler til sommer. Det siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen til Ekstra Bladet. (Opdateres)

Golf. Nanna Koerstz Madsen arbejder sig med stormskridt frem i feltet i majorturneringen ANA Inspiration i Californien. På banen i Rancho Mirage gik danskeren sent fredag dansk tid anden runde i 68 slag, hvilket er fire slag under banens par. Det er samtidig fire slag bedre end hendes resultat i første runde torsdag. Da Nanna Koerstz Madsen havde overstået fredagens arbejde, var hun avanceret til en delt 12.-plads i det samlede regnskab. Hun er fem slag efter 21-årige Patty Tavatanakit fra Thailand, der indtager førstepladsen i ni slag under par. Den 26-årige dansker har det tilsyneladende godt på Mission Hills Country Club, hvor turneringen spilles. Sidste år var hun helt med fremme i den store turnering og sluttede på en delt fjerdeplads.

Curling. Det mandlige danske landshold har fået en skidt start på VM, der afholdes i Calgary, Canada. Natten til lørdag mødte det danske hold Skotland, der vandt 7-2. Femte ende blev afgørende. Danmark havde udlignet til 2-2 efter fjerde ende, men Skotland overtog igen kontrollen med kampen ved at bringe sig foran med 6-2 i den efterfølgende ende. I åbningskampen fredag tabte Danmark 6-7 til Norge, som natten til lørdag også vandt sin anden kamp. Denne gang med 7-4 mod Holland. I alt 14 lande deltager ved VM-turneringen. Alle møder alle, og til sidst går de fire bedste hold videre til et afsluttende medaljeslutspil. De seks bedste nationer belønnes desuden med en plads ved næste års vinter-OL i Beijing.

Ishockey. Noget tyder på, at der bliver maksimal spænding i kampen om mændenes to pladser i DM-finalen. Esbjerg tog fredag aften revanche mod Aalborg og vandt 3-2 i den anden semifinalekamp mellem de to hold. Dermed er stillingen 1-1 i kampe, nøjagtigt som den er mellem Rungsted og SønderjyskE i den anden semifinaleserie. Esbjerg så ud til at være på vej mod en klar sejr, men med en heftig slutspurt fik Aalborg skabt dramatik. Tredje akt af duellen spilles søndag i Aalborg. Det hold, der først vinder fire kampe, avancerer til finalen.