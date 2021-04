Nordkorea holder sig væk fra OL i Tokyo

Olympisk. Der bliver ingen deltagere fra Nordkorea ved denne sommers OL i Tokyo i Japan. Det oplyser Nordkoreas sportsministerium tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP. Beslutningen er truffet på et møde i Nordkoreas olympiske komité 25. marts, hvor landets sportsminister, Kim Il Guk, også var til stede. »Komitéen besluttede ikke at deltage i det 32. OL for at beskytte sine idrætsfolk fra den globale sundhedskrise forårsaget af coronavirusset«, skriver ministeriet på sin hjemmeside. Sommerlegene i Tokyo skulle egentlig have været afholdt i 2020, men det store arrangement er udskudt med et år på grund af coronapandemien.

Fodbold. Randers FC tabte mandag 1-2 i Parken til FC København, men trods nedturen er drømmescenariet fortsat en bronzemedalje i Superligaen og en pokalfinalesejr. Randers-træner Thomas Thomasberg er klar til udfordringen. »Nu har vi spillet os frem til det her, og så skal vi ikke stå og spekulere alt for meget. Vi kommer absolut ikke til at sælge slutspillet for at komme i pokalfinalen, og der er også en femteplads, der kan komme i spil i forhold til Europa«, siger Thomasberg til Ritzau og tilføjer: »Vi går all-in på pokalen, men vi går også all-in på Superligaen«. En sejr i pokalfinalen – Randers møder i den første af to pokalsemifinaler AGF på torsdag – giver direkte adgang til gruppespillet i den nye europæiske Conference League. En deltagelse, der kaster 20 millioner kroner af sig.

Direkte sport i tv Tirsdag 6. april TV 2 Sport 18.20 Håndbold: Aarhus U-Nykøbing F (k) 20.25 Ishockey: SønderjyskE-Rungsted 23.05 Tennis: Volvo Car Open (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Real Madrid-Liverpool TV3 Sport 19.00 Fodbold: Lyngby-Vejle 21.00 Fodbold: Manchester C-Dortmund 01.05 Ishockey: NY Islanders-Washington TV3 Max 16.45 E-sport: Superligaen Eurosport 1 15.30Cykling: Baskerlandet rundt 19.00 Vægtløftning: EM Eurosport 2 16.00 Vægtløftning: EM TV 2 Sport X 12.00+17.00 Tennis: Andalucia Open (m) 01.30 Basketball: Boston-Philadelphia Vis mere

Tennis. Clara Tauson går på banen i WTA-turneringen i Bogota i Colombia omkring kl. 18.30. Modstanderen er chileneren Daniela Seguel. Clara Tauson er seedet 4 i turneringen.

Curling. Ved VM-turneringen i Calgary i Canada har det danske landshold for mænd tabt yderligere to kampe. Først tabte Danmark mandag lokal tid 5-6 til Kina, og i dagens anden kamp tabte holdet 1-9 til Sverige. Danmark har hentet to sejre i de første syv spillerunder.