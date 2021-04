»I drømmescenariet giver vi ikke slip på førstepladsen igen«: FC Midtjylland er guldfavorit efter endnu en sejr over Brøndby

Meget kan selvfølgelig stadig ske. Sådan må det nødvendigvis være, når der mangler ni runder af Superligaen, hvor de nærmeste konkurrenter møder hinanden på kryds og tværs i slutspillet. Men topstriden ser ud til at have delt sig i to dyster: FC Midtjylland og Brøndby duellerer om guldet, mens AGF og FC København kæmper om bronzen.

Mandag aften gjorde midtjyderne sig atter til mesterskabsfavorit. Selv om det endnu en gang var meget tæt, vandt de for tredje gang i sæsonen et opgør med Brøndby og er dermed akkurat tilbage på førstepladsen med et enkelt point.

»Det er dejligt, og præstationen var også god. Vi er skarpe, når det gælder, og det skal vi holde fast i over de næste kampe«, sagde FCM-anfører Erik Sviatchenko til 3+ og tilføjede, at »i drømmescenariet giver vi ikke slip på førstepladsen igen, men de andre er sultne efter at slå os, så vi skal gøre vores absolut bedste«.

I Brøndby er de dog overbeviste om, at de nok skal give kamp til stregen. Baseret på mandagens kamp er der da heller ikke grund til at tro andet, for de havde bestemt chancer til at score, men tabte 1-0 på et mål af Sory Kaba efter en dødbold.