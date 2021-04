DBU lancerer redningsplan: Alle børn har ret til lige meget spilletid på fodboldbanen

Dansk Boldspil-Union (DBU) mister børnemedlemmer. Alene i 2020 har unionen mistet 12 procent af sine medlemmer under 12 år.

Frafaldet hænger uløseligt sammen med coronanedlukningerne, hvor bolden har ligget stille ad flere omgange, men tendensen er ikke ny. Fodbold er stadig landets største sportsgren målt på antal medlemmer, men den har i en årrække haft problemer med at tiltrække og fastholde de yngste. Forbundets medlemstal for unge under 12 år dalede fra 157.740 i 2011 til 130.113 i 2019. Et fald på knap 18 procent over 9 år. Og nu ligger tallet på 115.720.

Det usædvanlige 2020 fortæller derfor ikke så meget om børnefodboldens egentlige popularitet, men faktum er, at børnefodbolden oven på en række dårlige år nu befinder sig i en historisk dårlig situation. Og der er for alvor brug for at værne om medlemmerne, mener DBU’s talentudviklingschef, Flemming Berg, der er ked af, at fodbolden har lidt endnu et knæk.

»Det er utrolig uheldigt for tilknytningen til idrætten, for vi ved jo godt, at når man først er stoppet, kan det være svært at komme i gang igen, og det bekymrer på børnenes vegne«, siger han.

DBU vil vende kurven, men ikke ved at spekulere i at rekruttere flere spillere, for børnefodboldens egentlige udfordring ligger i kulturen, mener unionen. Problemet med den faldende interesse for børnefodbold skal altså løses indefra, og DBU har et erklæret mål om at skabe »verdens bedste børnefodbold«.