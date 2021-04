Se karaktererne: Kampens bedste dansker tøvede ikke, da chancen bød sig

Danmarks bedste kvindelige fodboldspillere trænger efterhånden til kvalificeret modstand, hvis de skal undgå en ubehagelig overraskelse, når den til sin tid nødvendigvis må melde sig i en betydende turneringskamp.

1-0 over Irland var landsholdets første prøvelse i næsten et halvt år – betydningsløse 0-0 mod Italien 1. december tæller ikke som en udfordring – er selvsagt godkendt oven på den overlegne EM-kvalifikation med en samlet målscore på 48-1.

Men torsdagskampens forløb i Dublin udstillede ikke desto mindre usikkerheder og manglende stabilitet i den danske idealopstilling, som bedre hold i den europæiske elite vil straffe hårdere, end irerne var i stand til. Et drøn på overliggeren fra Arsenal-spilleren Katie McCabe nøjedes med at indikere, at Nicoline Sørensens tidlige scoring kunne og måske ligefrem fortjente at være udlignet.

Det er 13 måneder siden, Lars Søndergaards udvalgte senest tabte en kamp – og det var mod Norge i træningsturneringen Algarve Cup. Med point på højkant ligger seneste nederlag gemt i efterårskalenderen 2018, da Holland vandt duellen om VM-deltagelse i to playoffkampe.

I dag forekommer det indlysende, at Danmark hører til på verdensscenen igen og bør sikre sig adgang til en VM-slutrunde for første gang siden 2007 gennem den kvalifikationsturnering, der bliver trukket lod til sidst på måneden.