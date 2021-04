Clara Tauson vinder sin første kamp ved turnering i USA

Direkte sport i tv Mandag 12. april TV3 Sport 19.00 Fodbold: Lyngby-AaB 01.05 Ishockey: Montreal-Toronto TV3 Max 19.00 Fodbold: West Bromwich-Southampton 21.15 Fodbold: Brighton-Everton TV 2 Sport X 11.00 Tennis: Monte-Carlo Masters (m) 21.00 Fodbold: Celta Vigo-Sevilla 04.00 Basketball: Golden State-Denver





Tennis. Clara Tauson vinder 6-3, 6-3 over russiske Ludmilla Samsonova i første runde af WTA-turneringen i Charleston. Den unge dansker pådrog sig en knæskade undervejs, men fortsatte og tog sin første sejr i en hovedturnering i mere end en måned. I næste runde venter vinderen af opgøret mellem mexicanske Renata Zarazúa og australske Ajla Tomljanovic.

Tauson vandt sin første WTA-titel i marts i Lyon, men siden røg hun ud i første runde af hovedturneringerne i Sankt Petersborg og Bogotá. Turneringen i Charleston er en WTA 250-turnering. Den samlede præmiesum i turneringen er 235.238 dollar. Det svarer til knap 1,5 millioner kroner.





Håndbold. Verdensmestrene Niklas Landin, Mikkel Hansen, Lasse Svan og Henrik Møllgaard får en pause fra landsholdet, der spille de sidste EM-kvalifikationskampe mod Schweiz (28. april) og Finland (2. maj). »Det handler egentlig bare om at give dem lov til at trække vejret i et meget hårdt og tætpakket program«, siger siger landstræner Nikolaj Jacobsen til TV2 Sport. Aaron Mensing fra TTH Holstebro og Mads Hoxer Hangaard fra Mors-Thy Håndbold er mulige debutanter i truppen, der ser således ud:

Målvogtere: Jannick Green, Emil Nielsen og Kevin Møller.

Fløjspillere: Magnus Landin, Emil Jakobsen, Johan Hansen og Patrick Wiesmach.

Stregspillere: Henrik Toft Hansen, Magnus Saugstrup og Simon Hald.

Bagspillere: Mads Mensah, Morten Olsen, Jacob Holm, Lasse Andersson, Aaron Mensing, Mathias Gidsel, Mads Hoxer Hangaard og Jacob A. Lassen.

Fodbold. Både Paris Saint-Germain og Bayern München er plaget af skader inden returopgøret i Champions League i Paris tirsdag. PSG, der overraskende vandt den første kvartfinale på udebane med 3-2, må formentlig undvære anfører Marquinhos, der scorede i München, ligesom Mauro Icardi og Juan Bernat fortsat er ude af spillet. Bayern har også problemer, men både Leon Goretzka og Lucas Hernandez trænede med mandag og indgår i truppen. Derimod er topscorer Robert Lewandowski, selv om han var på træningsbanen mandag, endnu ikke klar. Det samme gør sig gældende for Niklas Süle, Marc Roca, Serge Gnabry samt de to langtidsskadede Corentin Tolisso og Douglas Costa.

Atletik. Direktør i Dansk Atletik Torben Dan Pedersen fratræder sin stilling med øjeblikkelig virkning, skriver forbundet på sin hjemmeside. »Bestyrelsen i Dansk Atletik anerkender direktør Torben Dan Pedersens store indsats gennem det seneste halvandet år – ikke mindst under de svære vilkår, som Covid-19-nedlukningen har medført for idrætten. Bestyrelsen har dog valgt, at der nu er behov for en anden profil til at stå i spidsen for forbundets drift. På den baggrund har parterne gensidigt besluttet at afslutte samarbejdet«, siger Formandskabet i Dansk Atletik, formand Karsten Munkvad og næstformand Bent Jensen, på hjemmesiden.

Fodbold. Lørdagens Premier League-kamp mellem Wolverhampton og Sheffield United er blevet rykket fra klokken 16.00 til klokken 21.15 dansk tid. Beslutningen er truffet, fordi kampen ikke skal afvikles samtidig med Prins Philips begravelse. Det skriver ligaen på sin hjemmeside ifølge Ritzau. Prins Philip døde som 99-årig fredag 9. april. Begravelsesceremonien finder sted i St. George’s Kapel på kongefamiliens Windsor-slot og vil være lukket for offentligheden. Også det skotskerivalopgør mellem Rangers og Celtic flytter. Kampen spilles nu søndag i stedet for lørdag.

Skydning. Den ungarske skeetskytte Diána Igaly er død som følge af covid-19. 56-årige Igaly vandt OL-bronze ved legene i Sydney i 2000, og fire år senere i Athen strøg hun helt til tops. I alt deltog den ungarske skytte i fem olympiske lege efter debuten i Barcelona 1992.

Tennis. Efter at have været oppe som nr. 96 på verdensranglisten er Clara Tauson nu placeret som nr. 101. Listen toppes fortsat af Ashleigh Barty fra Australien.

Olympisk. Står det til flertallet af den japanske befolkning, skal OL i Tokyo ikke afvikles til sommer. Det viser en meningsmåling udført af det japanske nyhedsbureau Kyodo ifølge NTB. Her svarer 72 procent af de adspurgte, at de ikke ønsker at afholde OL i landet som planlagt. 39,2 procent svarer, at de ønsker legene helt aflyst, mens 32,8 procent mener, at OL skal udsættes endnu en gang. 24 procent af de adspurgte bakker op om at gennemføre OL til sommer som planlagt.

Foto: Mike Segar/Ritzau Scanpix

Golf. Hideki Matsuyama og med ham millioner af japanere var gennem hele følelsesregistret, inden Masters fik den første asiatiske vinder, der betyder, at alle befolkede kontinenter nu er repræsenteret blandt vinderne af den 87 år gamle majorturnering. Matsuyama startede finalerunden med et forspring på 4 slag. Forspringet var på et tidspunkt 6 slag, men da Matsuyama slog en bold i vandet på 15. hul og spilmakkeren Xander Schauffele samtidig lavede en birdie, var det nede på 2 slag. Schauffele slog derpå sin bold i vandet på banens letteste par-3-hul, så han med en tripplebogey var ude af ligningen. Japaneren havde inden sidste hul 2 slags forspring til den 24-årige amerikanske debutant, Will Zalatoris, så en afsluttende bogey efter en tur i greenbunkeren betød på af vindermarginen blev på 1 slag. Halvdelen af alle asiatiske golfbaner findes i Japan, hvor sejren og den traditionelle overrækkelse af den grønne jakke udløste ekstase og glædestårer i morgentimerne. Japans premierminister, Yoshihide Suga, sagde ifølge Reuters, at sejren var fantastisk og fylder japanerne med stolthed og mod i en svær coronatid, og på Twitter skriver den 5-foldige Masters-vinder Tiger Woods, at Matsuyamas historiske sejr »vil komme til at påvirke hele golfverdenen«.

Foto: Kyodo/Ritzau Scanpix En af Hideki Matsuyamas tidligere trænere, Yasuhiko Abe, fremviser et par aviser, hvor hans elev fra universitetstiden har ryddet forsiden.

En af Hideki Matsuyamas tidligere trænere, Yasuhiko Abe, fremviser et par aviser, hvor hans elev fra universitetstiden har ryddet forsiden. Foto: Kyodo/Ritzau Scanpix

Fodbold. Efter fyringen af klubbens danske cheftræner Henrik Pedersen erkender Strømsgodset, at den har manglet rutiner for at imødegå sager om racismeanklager. »Det er noget, vi umiddelbart tager fat på og får på plads. Enten har de slet ikke været der, eller også har de ikke været gode nok. Det skal vi have fokus på nu«, siger klubbens formand, Ivar Strømsjordet, til VG. Henrik Pedersen blev af flere spillere anklaget for racisme, hvilket træneren har afvist, men i fredags blev han fyret.

Fodbold. Efter et nederlag på 3-2 til Mainz 05 med Bo Svensson som træner har den nedrykningstruede Bundesligaklub FC Köln fyret deres cheftræner, Markus Gisdol. Han bliver afløst af veteranen Friedhelm Funkel, der har fået kontrakt for resten af sæson.

Curling. Efter et par dages pause i konkurrencen i Canada på grund af tre tilfælde af coronasmitte i VM-boblen vandt Sverige verdensmesterskabet for mænd. I den udsatte finale vandt Sverige med skipper Niklas Edin 10-5 over Skotland. Danmark sluttede VM som nummer 11 af 14 deltagere.

Ishockey. Lars Eller fik 14 minutters spilletid og scorede til 2-0 og 8-1, da Washington Capitals vandt 8-1 over Boston Bruins i NHL. Lars Eller har i alt scoret 7 gange og lavet 11 assist for Capitals, der er tophold i den østlige division.

Atletik. Jens Smedegaards danske rekord fra 1979 i 200 meter løb er blevet slået. 19-årige Tazana Kamanga-Dyrbak løb ved et stævne i Zambia på 20,48 sek. og overgik dermed den 41 år gamle rekord med 4 hundrededele sekund.

E-sport. Det danske hold Heroic vandt Counter-Strike-turneringen ESL Pro League med en finalesejr på 3-2 over russiske Gambit. Finalen varede over syv timer, inden holdet bestående af Casper ’Cadian’ Møller, Ismail ’Refrezh’ Ali, Martin ’Stavn’ Lund, René ’Teses’ Madsen og Rasmus ’Sjuush’ Beck havde sikret førstepræmien på ca. 1,1 mio. kr.